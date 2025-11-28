Vinculan a proceso a 7 guardaespaldas y a El Licenciado
El coronel Manuel Jiménez Miranda era de toda la confianza del alcalde
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 14
Morelia, Mich., José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército Mexicano, quien fungía como jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, es la persona que escapó el pasado 21 de noviembre de un operativo en el que fueron detenidos siete guardaespaldas acusados de “homicidio calificado, en comisión por omisión” en agravio del edil.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que existe una orden de aprehensión contra Jiménez Miranda, quien además fue secretario de Seguridad Pública de Uruapan del primero al 28 de septiembre de 2024.
A menos de un mes de haber asumido este cargo, fue cesado por el propio Carlos Manzo, tras ser señalado de violentar a su esposa y amenazarla con una pistola durante una supuesta discusión; lo sustituyó el general brigadier del Ejército Francisco Javier Nieto Osorio, quien permanece al frente de la dependencia.
A pesar de la acusación contra Jiménez Miranda, Manzo lo designó su jefe de escoltas, ya que lo consideraba uno de los hombres de su mayor confianza.
La investigación de la FGE precisa que el coronel fue el encargado de reclutar a los guardaespaldas que brindaban seguridad, en un primer círculo, a Manzo Rodríguez.
Ayer, un juez de control vinculó a proceso a los siete escoltas detenidos y a Jorge Armando Gómez Sánchez, El Licenciado, uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del presidente municipal, perpetrado el pasado día primero en la plaza principal de Uruapan.
Durante la audiencia realizada en el complejo judicial del Centro para Integración de Adolescentes, en Morelia, la cual comenzó el miércoles al mediodía y terminó a las 6 horas de ayer, el juez Luis Fernando Díaz Parra dio un plazo de tres meses para que la FGE realice la investigación complementaria.
El Licenciado, señalado por la fiscalía estatal como supuesto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue arrestado el pasado día 18, permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.
Los guardaespaldas se quedarán recluidos en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto número 1, ubicado en el complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Charo, Michoacán.