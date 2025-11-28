Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte

Corresponsal y especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 14

Morelia, Mich., José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército Mexicano, quien fungía como jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, es la persona que escapó el pasado 21 de noviembre de un operativo en el que fueron detenidos siete guardaespaldas acusados de “homicidio calificado, en comisión por omisión” en agravio del edil.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que existe una orden de aprehensión contra Jiménez Miranda, quien además fue secretario de Seguridad Pública de Uruapan del primero al 28 de septiembre de 2024.

A menos de un mes de haber asumido este cargo, fue cesado por el propio Carlos Manzo, tras ser señalado de violentar a su esposa y amenazarla con una pistola durante una supuesta discusión; lo sustituyó el general brigadier del Ejército Francisco Javier Nieto Osorio, quien permanece al frente de la dependencia.

A pesar de la acusación contra Jiménez Miranda, Manzo lo designó su jefe de escoltas, ya que lo consideraba uno de los hombres de su mayor confianza.

La investigación de la FGE precisa que el coronel fue el encargado de reclutar a los guardaespaldas que brindaban seguridad, en un primer círculo, a Manzo Rodríguez.