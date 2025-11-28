Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 13
Con el propósito de integrar la perspectiva de género en contextos de movilidad, la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y la empresa de taxis por aplicación Didi firmaron un convenio que integra múltiples acciones de largo plazo. Entre ellas, la difusión digital (a través de su plataforma) de la Cartilla de Derechos de las Mujeres y la donación por la empresa de 5 mil cupones anuales para que usuarias sin recursos puedan llegar y salir de los Centros Libre de la Secretaría.
En el contexto de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, Citlalli Hernández Mora, titular de la dependencia, señaló que la secretaría, “además de generar política pública, debe provocar una corresponsabilidad social” que incluya a la iniciativa privada. “No es sólo lo que hagamos desde el gobierno, sino que haya un entendimiento colectivo de que todas y todos podemos hacer algo por transformar la vida de las mujeres”.
Juan Andrés Panamá, director general de Didi en México, subrayó que las acciones del convenio llegarán a “más de 30 millones de usuarios del país” y que el número de cupones puede ampliarse a futuro; éstos beneficiarán a mujeres de 50 localidades prioritarias en entidades como Michoacán, Querétaro y Tamaulipas.
Como parte del acuerdo, Didi entregó a la Semujeres su Guía de movilidad con perspectiva de género en plataformas digitales para su análisis y la correspondiente emisión de opinión técnica. Además, impartirán talleres de masculinidades positivas a conductores de la plataforma y capacitación en mecánica básica en los Centros Libre.
Aparte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior llamó a adoptar medidas poner fin a la violencia de género.