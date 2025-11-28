Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 13

Con el propósito de integrar la perspectiva de género en contextos de movilidad, la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y la empresa de taxis por aplicación Didi firmaron un convenio que integra múltiples acciones de largo plazo. Entre ellas, la difusión digital (a través de su plataforma) de la Cartilla de Derechos de las Mujeres y la donación por la empresa de 5 mil cupones anuales para que usuarias sin recursos puedan llegar y salir de los Centros Libre de la Secretaría.

En el contexto de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, Citlalli Hernández Mora, titular de la dependencia, señaló que la secretaría, “además de generar política pública, debe provocar una corresponsabilidad social” que incluya a la iniciativa privada. “No es sólo lo que hagamos desde el gobierno, sino que haya un entendimiento colectivo de que todas y todos podemos hacer algo por transformar la vida de las mujeres”.