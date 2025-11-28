Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 12

Ante la demanda de recuperar el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, llamó a los estudiantes a no participar en asambleas y otros actos en dicho espacio –nombrado informalmente Che Guevara–, pues hacerlo implica “legitimar” su ocupación, y lo contrario ayudaría a recuperarlo, porque es un auditorio emblemático.

En la sesión de ayer del Consejo Universitario, una estudiante consejera de dicha facultad pidió la recuperación de este recinto, porque considera que sí puede volver a estar en manos de la UNAM y no de grupos ajenos a la institución.