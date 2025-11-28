Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 12
Una universidad puede movilizarse y protestar “sin afectar las clases”; en contraste, la suspensión de éstas “desmoviliza a las comunidades”, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.
En la sesión del Consejo Universitario de ayer, aseguró que las demandas “legítimas” de los estudiantes se han atendido y se están atendiendo, y que algunas están en proceso porque no se pueden resolver “de la noche a la mañana“.
Sin embargo, aclaró que hay otras exigencias que no son factibles debido a que no se sustentan o no están en manos de las autoridades universitarias.
Hoy concluyen las clases del semestre en el nivel de licenciatura y ante este cierre un tanto convulso por los paros y amenazas de bombas, el rector admitió que no se logró regresar a la normalidad, pero confió en que antes de las vacaciones administrativas se retomen las actividades académicas en facultades que todavía están tomadas por los estudiantes.
Recuperación del semestre
En entrevista al término de la sesión del Consejo Universitario, afirmó que todavía habría manera de recuperar el semestre en el periodo de exámenes y a principios de enero, de modo que espera que cada facultad haga ajustes cuando tenga la posibilitad de retornar a las actividades presenciales.
Lomelí Vanegas exhortó a los mismos estudiantes a encontrar formas de manifestar su inconformidad que no afecten las clases.
“Los paros activos existen desde hace muchos años y creo que son una solución muy importante”, subrayó.
Comentó que sólo faltan algunas facultades de levantar los paros, pero todavía hay un periodo de exámenes en el que se podrían recuperar clases.
“Yo confío en que en los próximos días regrese ya la ENES Morelia y trabajaremos con la Facultad de Artes y Diseño, con Arquitectura, Odontología, Contaduría y Veterinaria para que también podamos normalizar las actividades antes de que empiecen las vacaciones administrativas”, explicó.
Problema de salud mental complejo
Sobre qué lecciones deja lo ocurrido en el semestre, que estuvo rodeado de situaciones adversas, Lomelí puntualizó que ya había un problema de salud mental y lo ocurrido en los últimos dos meses revela que es más complejo y por eso han fortalecido las políticas de atención.