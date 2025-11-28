Lilian Hernández Osorio

Viernes 28 de noviembre de 2025

Una universidad puede movilizarse y protestar “sin afectar las clases”; en contraste, la suspensión de éstas “desmoviliza a las comunidades”, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.

En la sesión del Consejo Universitario de ayer, aseguró que las demandas “legítimas” de los estudiantes se han atendido y se están atendiendo, y que algunas están en proceso porque no se pueden resolver “de la noche a la mañana“.

Sin embargo, aclaró que hay otras exigencias que no son factibles debido a que no se sustentan o no están en manos de las autoridades universitarias.

Hoy concluyen las clases del semestre en el nivel de licenciatura y ante este cierre un tanto convulso por los paros y amenazas de bombas, el rector admitió que no se logró regresar a la normalidad, pero confió en que antes de las vacaciones administrativas se retomen las actividades académicas en facultades que todavía están tomadas por los estudiantes.

Recuperación del semestre

En entrevista al término de la sesión del Consejo Universitario, afirmó que todavía habría manera de recuperar el semestre en el periodo de exámenes y a principios de enero, de modo que espera que cada facultad haga ajustes cuando tenga la posibilitad de retornar a las actividades presenciales.