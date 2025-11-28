Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 12

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano expresó su preocupación por el hecho de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no dialoga con las voces disidentes.

Al participar en la presentación del libro Camino a la nueva República. Historia de las transiciones políticas desde 1988 (Penguin Random House, 2025) –último trabajo de Porfirio Muñoz Ledo, quien falleció el 9 de julio de 2023–, el ex candidato presidencial también destacó la necesidad de emprender una reforma fiscal, a fin de buscar opciones de bienestar para la ciudadanía más allá de los programas sociales.

“Esto que hemos visto en estos días más recientes, se manifiestan discrepancias fuertes con el gobierno, críticas muy fuertes, inquietudes válidas. Y hay algo que a mí me preocupa mucho: que no haya diálogo, no se discuten las cosas, no se discuten los problemas”, puntualizó el ex candidato presidencial.

Reafirmó que se debe abrir el diálogo con quienes hay discrepancias para alcanzar acuerdos y generar avances para el país.

“Es indispensable abrir el diálogo entre los que tenemos diferencias; si nos oímos nada más entre los que estamos de acuerdo, muy a gusto y brindamos, qué bueno y para adelante, pero creo que hay que hablar también con aquellos con los que no estamos de acuerdo y a lo mejor encontramos algo bueno, a lo mejor no, pero es algo muy importante”.