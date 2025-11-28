Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 10

Veintidós comisiones estatales de búsqueda de personas no han firmado convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual afecta la eficiencia de este apoyo.

“Actualmente hay 30 convenios que están pendientes de firmas”, dijo Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE, al tiempo de citar los estados en esta falta y solicitarles que agilicen la firma.

“Los instrumentos les permitirán acceder de manera legal, segura y conforme a los principios de protección de datos personales a la información que resguarda el INE, en beneficio de las labores de búsqueda e identificación de personas”, señaló durante la sesión de Consejo General.

También se analiza establecer un convenio marco con la Fiscalía General de la República y convenios específicos, para fortalecer el apoyo del INE ante esta “situación lacerante” que vive el país.

Este órgano electoral cuenta con una base de datos única, con información de poco más de 101 millones de ciudadanos, y desde hace 13 años se cargan también las 10 huellas dactilares.