▲ Falta un marco constitucional y legal para el voto electrónico, dijeron ayer representantes de partidos en el INE, ante lo que la consejera Carla Humphrey (imagen) pidió “actuar con audacia interpretativa”. Foto Cristina Rodríguez

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 10

“Al paso que vamos (implementar el voto electrónico en el país) nos demorará una eternidad”, lamentó Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando el Consejo General recibió el informe respectivo en la sesión de ayer, que apunta a la imposibilidad de operar el voto digital de manera generalizada.

Sin embargo, como se ha difundido, se prevé realizar apenas una prueba piloto focalizada en los comicios de Coahuila de 2026, específicamente para las personas en situación de postración y a su cuidadora principal. El esquema se aplicaría en términos similares al utilizado por los mexicanos residentes en el extranjero.

Los partidos –como el PAN– dijeron que no es viable el voto electrónico en México, matiz externado también por Morena, al señalar que falta un marco constitucional y legal para ello, además de que excluiría zonas enteras del país donde tienen una estructura tecnológica limitada o nula, mientras Movimiento Ciudadano consideró que se puede avanzar hacia ese objetivo.

El punto específico se deriva de una sentenia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó al INE explorar medidas que incluyeran el voto por internet, el voto anticipado y otras modalidades viables para un grupo específico.

Los opositores a esta vía dijeron además que no hay forma de proteger el secreto del voto cuando se emite por Internet, mientras Humprey pidió actuar con “audacia interpretativa, seriedad normativa y arrojo operacional”, para dar el derecho de sufragar al menos a grupos que por cuestiones físicas o laborales no pueden ir a una casilla el día de la jornada electoral.