Jared Laureles

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 9

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) se instaló ayer en sesión permanente con miras a reunirse en cualquier momento para alcanzar un acuerdo sobre el incremento a los salarios mínimos general y profesionales que tendrán vigencia a partir del primero de enero 2026.

Durante la última sesión ordinaria del año, la Dirección Técnica de la Conasami presentó el Informe anual sobre el comportamiento de la economía, en el cual se analizan las variaciones en el costo de vida, las condiciones del mercado laboral y las estructuras salariales, así como otras variables de interés, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Con todos estos elementos, los sectores obrero, patronal y el gobierno dialogarán para buscar pactar por unanimidad un nuevo monto a los ingresos mínimos.

Los trabajos estarán encabezados por Luis Felipe Munguía, presidente de la Conasami, y tienen como punto de arranque las propuestas de incremento de los sectores que la integran.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que la meta es alcanzar en 2030 un salario mínimo suficiente para comprar 2.5 canastas básicas.

El sector patronal aún no muestra sus cartas

El sector obrero, encabezado por José Luis Carazo, demandó un incremento de 30.6 por ciento para el próximo año.

Argumentó que esta propuesta busca aminorar el rezago histórico acumulado desde 1976, cuando el salario tuvo su mayor poder adquisitivo. Reiteró que si bien ha habido avances con los recientes incrementos al salario, éstos no han sido suficientes para restaurar la capacidad económica que los trabajadores han perdido por décadas.