Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 8

El canciller Juan Ramón de la Fuente se separará temporalmente del cargo por un problema de salud, confirmaron fuentes diplomáticas.

Al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quedará, por ahora, como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.

Fuentes al interior de la dependencia confirmaron a La Jornada que este viernes se hará el anuncio oficial de la separación del titular de la cancillería, quien desde hace tiempo enfrenta problemas en la columna vertebral.

Señalaron que no se trata de una renuncia, sino de “licencia médica” indefinida. Debido a ello, Velasco asumirá únicamente como encargado de despacho.