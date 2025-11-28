Roberto Velasco será encargado de despacho de la cancillería
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 8
El canciller Juan Ramón de la Fuente se separará temporalmente del cargo por un problema de salud, confirmaron fuentes diplomáticas.
Al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quedará, por ahora, como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.
Fuentes al interior de la dependencia confirmaron a La Jornada que este viernes se hará el anuncio oficial de la separación del titular de la cancillería, quien desde hace tiempo enfrenta problemas en la columna vertebral.
Señalaron que no se trata de una renuncia, sino de “licencia médica” indefinida. Debido a ello, Velasco asumirá únicamente como encargado de despacho.
En los corrillos de la diplomacia mexicana se conoce desde hace al menos tres semanas de los problemas de salud que enfrenta De la Fuente. En esos días se habló de una licencia por un mes.
Durante la mañanera del 4 de noviembre, en la que el gobierno mexicano dio respuesta al régimen de Perú por la declaratoria de rompimiento de relaciones diplomáticas, en la que estuvo ausente De la Fuente, la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el canciller tenía una situación delicada en su salud, de ahí su ausencia ese día.