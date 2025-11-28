Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 7

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó ayer que el principio de “cosa juzgada” no está en entredicho en su actuación, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con que el máximo tribunal analice una propuesta para reabrir juicios concluidos en casos de presunto fraude procesal.

“Para este máximo tribunal, la cosa juzgada nunca ha sido objeto de cuestionamientos ni ha estado en duda su garantía”, señaló en un comunicado.

Sin embargo, defendió que el sistema normativo mexicano, así como el interamericano, prevén la figura conocida como “acción de nulidad de juicio concluido, la cual procede, entre otros supuestos, cuando existan colusión o maniobras fraudulentas de las partes litigantes en perjuicio de la promovente de dicha acción”.

La Corte explicó que esta figura no viola la cosa juzgada y que ya está contemplada en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y en otras leyes procesales del país. Su finalidad es proteger a las personas cuyos derechos fueron afectados por una sentencia basada en pruebas falsas, actos ilegales o documentos simulados.

El tema generó polémica desde este miércoles, luego de que una mayoría de cinco ministros propuso revisar el criterio que impide reabrir juicios con sentencia firme, a partir de un amparo que buscaba anular un juicio mercantil ya concluido por presunto fraude procesal. El pleno determinó que la ministra Loretta Ortiz Ahlf elaborá un proyecto sobre el tema.