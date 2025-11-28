Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum reprobó tajantemente la pretensión de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de promover un cambio de criterio que abriría la posibilidad de revisar resoluciones ya aprobadas.

“Lo digo abiertamente: no estoy de acuerdo con eso. Lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado. Hay muchos temas que tiene pendientes la Corte”, subrayó.

A pregunta expresa en su conferencia matutina, la mandataria apuntó que evidentemente la SCJN es autónoma, y los ministros determinarán conforme a sus criterios, puntualizando que no intervendrá en sus decisiones.