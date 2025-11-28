Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 6

En las dos últimas semanas del periodo de sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados desahogará una abultada agenda, con prioridad en las reformas a la Ley General de Salud para prohibir la comercialización de cigarrillos electrónicos vapeadores.

En los días previos a que el pleno discuta los cambios, se intensificó la presión a los diputados por parte de los cabilderos de las empresas que están a favor de mantener este mercado y pretenden impedir los cambios.

“Ahí andan los cabilderos que se oponen a prohibir los cigarrillos electrónicos. Hay mucha presión y exhorto a los diputados a que resistan, porque es en beneficio de la salud”, dijo el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.