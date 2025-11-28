Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 6
En las dos últimas semanas del periodo de sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados desahogará una abultada agenda, con prioridad en las reformas a la Ley General de Salud para prohibir la comercialización de cigarrillos electrónicos vapeadores.
En los días previos a que el pleno discuta los cambios, se intensificó la presión a los diputados por parte de los cabilderos de las empresas que están a favor de mantener este mercado y pretenden impedir los cambios.
“Ahí andan los cabilderos que se oponen a prohibir los cigarrillos electrónicos. Hay mucha presión y exhorto a los diputados a que resistan, porque es en beneficio de la salud”, dijo el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.
En conferencia de prensa, resaltó que los negociadores de las compañías distorsionan el contenido y alcance de las modificaciones “y no hablan con la verdad”.
También se contempla abordar temas como la economía circular y el fortalecimiento del mercado interno, iniciativas presidenciales sobre igualdad sustantiva, ascensos en la Armada y la declaración de 2026 como el año de Margarita Maza Parada, y el dictamen para ratificar el nombramiento de César David Vives como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda.