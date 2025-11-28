Política
Ver día anteriorViernes 28 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/28. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Ingresa al Senado minuta que eleva penas por daños al medio ambiente/
A nterior
S iguiente
 
Ingresa al Senado minuta que eleva penas por daños al medio ambiente
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 6

El Senado recibió una minuta de la Cámara de Diputados que reforma el Código Penal Federal para aumentar las penas y sanciones de delitos contra el medio ambiente.

La Mesa Directiva de la Cámara alta turnó el documento a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos para su dictaminación, el cual plantea que quien destruya cualquier tipo de vegetación natural o recurso forestal recibirá de uno a nueve años de prisión y de mil a cinco mil días de multa.

También propone de dos a 10 años de cárcel y sanción económica de mil a cinco mil días a quien corte, arranque, derribe o tale árboles.

La minuta contempla sanciones de dos a 10 años de prisión y de 687 a 6 mil 878 días de multa a quien introduzca a territorio nacional o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados que porten, padezcan o hayan padecido alguna enfermedad contagiosa que pueda ocasionar su propagación a los ecosistemas.

Para quien realice actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal, se impondrán de dos a 10 años de cárcel y de mil a 5 mil días de multa.

Igualmente, se plantean de dos a 10 años de prisión y de 687 a 6 mil 878 días a quien, en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, introduzca o extraiga del país, o comercie, transporte, almacene o libere al ambiente algún organismo genéticamente modificado (OGM) que pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales.

En contra de los OGM

El proyecto prevé imponer de dos a 10 años de cárcel y de 687 a seis mil 878 días de multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación, exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por ser corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto