Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 5

Los bloqueos a carreteras son una situación “insostenible”, aseguró la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), pese a que comprende las demandas de los transportistas y organizaciones de campesinos.

Luego de participar en la entrega del Distintivo Canacar y del Diploma de Honor IRU 2025, el director general de la agrupación empresarial, Luis Roberto Lastiri Quirós, comentó en entrevista que este jueves hubo al menos una veintena de protestas, pero no es una cifra oficial.

En el mismo foro, pero por separado, Rogelio Arzate Tapia, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, declaró en entrevista que las fábricas no han parado sus actividades por la falta de suministros, pero confió en que las mesas de diálogo “fructifiquen” en soluciones adecuadas.

Descartan paros técnicos en fábricas de camiones

Detalló que las regiones más afectadas son el Bajío y estados del norte como Baja California, Coahuila y Nuevo León. Si bien no descartó paros técnicos, indicó que los perjuicios no están cuantificados y tampoco se puede estimar cuánto puede ser sostenible para el sector de vehículos pesados.