Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 5
Casi todas las protestas de transportistas y productores agrícolas efectuadas durante los cuatro días recientes concluyeron ayer en Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala e Hidalgo, luego de que los manifestantes recibieron el anuncio de que el gobierno federal estaba a punto de formalizar acuerdos. Los choferes demandan mayor seguridad en caminos; los agricultores piden mejores precios para sus productos y que se les incluya en la elaboración de la nueva Ley de Aguas Nacionales.
También cesó la movilización en los accesos a aduanas, patios fiscales y casetas de cobro de la garita Mariposa, de Nogales, lo mismo que en el puerto fronterizo Lukeville–Sonoyta.
Labriegos de Chihuahua liberaron los puentes internacionales San Jerónimo-Santa Teresa, Guadalupe-Tornillo, Palomas-Columbus, Zaragoza-Ysleta y Córdova de las Américas, así como las oficinas de la aduana mexicana en Ciudad Juárez.
Sin embargo, continuarán los bloqueos en la carretera Chihuahua-Delicias, donde la fila de tráileres que esperan circular supera los 12 kilómetros de longitud, y también en las autopistas Gómez Palacio-Jiménez y Camargo-Delicias.
Horticultores del valle de Mexicali finalizaron la obstrucción que mantenían con vehículos y maquinaria sobre la carretera que va de la capital de Baja California a San Luis Río Colorado, Sonora. Trigueros de Baja California advirtieron que “vamos a levantar los plantones, pero no nos vamos a ir (...) y esperaremos ver qué sucede en las próximas horas”.
En Michoacán se abrió ayer la caseta de Vista Hermosa, de la autopista México-Guadalajara. Por la noche también fueron desalojadas las casetas de Erongarícuaro y Zinapécuaro de manera parcial. A las 19:30 de este jueves aún estaban tomadas las casetas de Panindícuaro, en la autopista Occidente, y continuaban los cierres en la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas.
Asimismo, seguían cerradas en Jalisco la autopista 15D, Maravatío-Zapotlanejo; la carretera 110, ramal La Barca-Jiquilpan, y el entronque La Barca kilómetro 402.
Adrián Rodríguez, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Ciudad Juárez, aseguró que las protestas en los puentes que comunican a esa localidad fronteriza con El Paso, Texas, perjudicaron severamente las actividades económicas, pues se redujo 70 por ciento el abasto de insumos para maquiladoras, está en riesgo el abasto comercial y de alimentos, y las gasolinerías que importan combustible cerraron por escasez del producto.