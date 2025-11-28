▲ Para manifestar su desacuerdo con la manera de otorgar las concesiones de agua por parte de las autoridades, decenas de agricultores protestaron en la sede de la Compañía Cervecera de Zacatecas, del Grupo Modelo. Colocaron sus tractores y camionetas en los accesos a la planta e impidieron los ingresos y salidas de transportistas. Foto Alfredo Valadez

De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 5

Casi todas las protestas de transportistas y productores agrícolas efectuadas durante los cuatro días recientes concluyeron ayer en Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala e Hidalgo, luego de que los manifestantes recibieron el anuncio de que el gobierno federal estaba a punto de formalizar acuerdos. Los choferes demandan mayor seguridad en caminos; los agricultores piden mejores precios para sus productos y que se les incluya en la elaboración de la nueva Ley de Aguas Nacionales.

También cesó la movilización en los accesos a aduanas, patios fiscales y casetas de cobro de la garita Mariposa, de Nogales, lo mismo que en el puerto fronterizo Lukeville–Sonoyta.

Labriegos de Chihuahua liberaron los puentes internacionales San Jerónimo-Santa Teresa, Guadalupe-Tornillo, Palomas-Columbus, Zaragoza-Ysleta y Córdova de las Américas, así como las oficinas de la aduana mexicana en Ciudad Juárez.

Sin embargo, continuarán los bloqueos en la carretera Chihuahua-Delicias, donde la fila de tráileres que esperan circular supera los 12 kilómetros de longitud, y también en las autopistas Gómez Palacio-Jiménez y Camargo-Delicias.

Horticultores del valle de Mexicali finalizaron la obstrucción que mantenían con vehículos y maquinaria sobre la carretera que va de la capital de Baja California a San Luis Río Colorado, Sonora. Trigueros de Baja California advirtieron que “vamos a levantar los plantones, pero no nos vamos a ir (...) y esperaremos ver qué sucede en las próximas horas”.