Política
Ver día anteriorViernes 28 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/28. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Las movilizaciones se comenzaron a desactivar desde la tarde de ayer/
A nterior
S iguiente
 
Las movilizaciones se comenzaron a desactivar desde la tarde de ayer
Foto
▲ Para manifestar su desacuerdo con la manera de otorgar las concesiones de agua por parte de las autoridades, decenas de agricultores protestaron en la sede de la Compañía Cervecera de Zacatecas, del Grupo Modelo. Colocaron sus tractores y camionetas en los accesos a la planta e impidieron los ingresos y salidas de transportistas.Foto Alfredo Valadez
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 5

Casi todas las protestas de transportistas y productores agrícolas efectuadas durante los cuatro días recientes concluyeron ayer en Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala e Hidalgo, luego de que los manifestantes recibieron el anuncio de que el gobierno federal estaba a punto de formalizar acuerdos. Los choferes demandan mayor seguridad en caminos; los agricultores piden mejores precios para sus productos y que se les incluya en la elaboración de la nueva Ley de Aguas Nacionales.

También cesó la movilización en los accesos a aduanas, patios fiscales y casetas de cobro de la garita Mariposa, de Nogales, lo mismo que en el puerto fronterizo Lukeville–Sonoyta.

Labriegos de Chihuahua liberaron los puentes internacionales San Jerónimo-Santa Teresa, Guadalupe-Tornillo, Palomas-Columbus, Zaragoza-Ysleta y Córdova de las Américas, así como las oficinas de la aduana mexicana en Ciudad Juárez.

Sin embargo, continuarán los bloqueos en la carretera Chihuahua-Delicias, donde la fila de tráileres que esperan circular supera los 12 kilómetros de longitud, y también en las autopistas Gómez Palacio-Jiménez y Camargo-Delicias.

Horticultores del valle de Mexicali finalizaron la obstrucción que mantenían con vehículos y maquinaria sobre la carretera que va de la capital de Baja California a San Luis Río Colorado, Sonora. Trigueros de Baja California advirtieron que “vamos a levantar los plantones, pero no nos vamos a ir (...) y esperaremos ver qué sucede en las próximas horas”.

En Michoacán se abrió ayer la caseta de Vista Hermosa, de la autopista México-Guadalajara. Por la noche también fueron desalojadas las casetas de Erongarícuaro y Zinapécuaro de manera parcial. A las 19:30 de este jueves aún estaban tomadas las casetas de Panindícuaro, en la autopista Occidente, y continuaban los cierres en la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas.

Asimismo, seguían cerradas en Jalisco la autopista 15D, Maravatío-Zapotlanejo; la carretera 110, ramal La Barca-Jiquilpan, y el entronque La Barca kilómetro 402.

Adrián Rodríguez, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Ciudad Juárez, aseguró que las protestas en los puentes que comunican a esa localidad fronteriza con El Paso, Texas, perjudicaron severamente las actividades económicas, pues se redujo 70 por ciento el abasto de insumos para maquiladoras, está en riesgo el abasto comercial y de alimentos, y las gasolinerías que importan combustible cerraron por escasez del producto.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto