Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 5

Después de cuatro días de bloqueos en carreteras, casetas y aduanas, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) concluyeron las protestas tras llegar a acuerdos con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), en los que se acordó la modificación de la iniciativa de Ley General de Aguas y la atención a las demandas de campesinos y de mayor seguridad en las carreteras.

Para ello habrá “una mesa de trabajo permanente” con nuevas reuniones ya programadas para concretar precios de garantía y créditos para el campo.

También se discutirá la petición que hicieron para “la exclusión de los granos básicos y la oleaginosas” en la eventual revisión del T-MEC, con la intención de que sea el mercado nacional el que fije los precios. En materia de seguridad, se creará una fiscalía especializada en delitos en carreteras.

Luego de reuniones infructuosas a lo largo de la semana, ayer los dirigentes de ambas agrupaciones regresaron a la sede de la SG para reanudar el diálogo con funcionarios federales y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El encuentro empezó a las 8 de la mañana y se mantuvo de manera ininterrumpida por más de 13 horas.

Por la noche, la dependencia federal confirmó que “los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros (…) para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia”.