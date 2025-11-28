Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 4

Como parte de las negociaciones con productores para modificar las iniciativas en materia de aguas de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados prevé realizar cambios “a fondo”, y en ese sentido el grupo parlamentario de Morena presentará un paquete con más de 30 modificaciones en la Comisión de Recursos Hidráulicos y en el pleno.

Las conversaciones continuarán este viernes y, si se logra un acuerdo, el proyecto de dictamen podría circularse hoy mismo.

Luego de las recientes reuniones con organizaciones que han manifestado su rechazo al contenido de una nueva Ley General de Aguas y a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la bancada guinda tiene un borrador para atender los temas que más preocupan a los campesinos.

Los temas son, entre otros, garantizar “el binomio agua-tierra” en la herencia o venta de tierras; asegurar el volumen de los recursos hídricos que ya utilizan; y atender preocupaciones por las sanciones que se prevén en la iniciativa por supuesto “traslado ilegal de agua”, cuando necesitan acarrearla a los agostaderos.

La revisión de la iniciativa presidencial y la introducción de posibles cambios a la misma han retrasado por varios días el envío del proyecto de dictamen a los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos de San Lázaro, y la convocatoria para la votación. Inicialmente, la comisión había ya citado para el lunes primero de diciembre, pero ayer canceló.

En el cabildeo, el diputado morenista Ricardo Monreal ha conversado con representantes de 20 organizaciones de 16 estados y ha recibido llamadas de gobernadores “de todos los partidos políticos, preocupados por el impacto que tendrá en sus entidades” la aprobación de la ley.