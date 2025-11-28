Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 4

Zacatecas, Zac., Decenas de productores agrícolas bloquearon durante una hora el acceso principal de la Compañía Cervecera de Zacatecas, la fábrica más grande del mundo de esa bebida, del Grupo Modelo –filial de la trasnacional Ab Inveb–, para exigir al gobierno federal no aprobar la nueva Ley General de Aguas Nacionales sin antes revisar las concesiones otorgadas por la Conagua a empresas como ésa, a refresqueras y mineras.

De acuerdo con datos de la Conagua, Cervecería Modelo cuenta con 11 títulos de permisos de extracción de aguas nacionales para uso industrial que equivalen a un volumen de 20 millones 723 mil 893 metros cúbicos al año.

Con unos 120 tractores y decenas de camionetas, los cultivadores de chile, ajo, tomate, cebolla, frijol, maíz, trigo y cebada se apostaron afuera de la planta, ubicada en el municipio de Calera de Víctor Rosales, donde externaron su inconformidad con la Conagua porque aseguraron que a compañías como ésta les da un “trato preferencial”.

Reclamaron que la dependencia otorga licencias para extraer líquido del subsuelo a algunas trasnacionales hasta por un plazo de 100 años; mientras, a los campesinos que usan sus pozos de riego para producir alimentos, se las dan por uno, cinco o máximo 10 años.

El dirigente agrícola Alberto de Santiago Murillo pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “no criminalizar a quienes protestamos pacíficamente como lo hacemos nosotros”.

Puntualizó: “queremos dialogar con usted directamente en forma civilizada, no nos señale como personas que somos de otros partidos; nosotros somos del partido del azul del cielo y el verde del campo. Somos apolíticos, productores, y queremos seguir preservando el futuro de México y de las nuevas generaciones”.

Varios de los labriegos que participaron en una conferencia realizada a las puertas de la citada planta –que envasa cada 24 horas 22 millones de latas y botellas de cerveza– consideraron que primero debe revisarse esta y otras iniciativas de ley de aguas –no sólo la reciente–, “con calma, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada estado”.

También se preguntaron “por qué y para quién, el gobierno federal quiere ‘liberar’ grandes volúmenes de agua en el país, justo en la víspera de una revisión del T-MEC, que no nos ha beneficiado en nada a México”.