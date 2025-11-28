Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 3

Antes de que se formalizará la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, ayer, a pregunta expresa sobre si tenía conocimiento de esa decisión, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió: “Hasta ahora no me lo ha manifestado”. En la conferencia del pueblo, también informó haber recibido un documento del Senado, “que estoy analizando; ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar.”

La mandataria fue consultada acerca de las versiones sobre la salida de Gertz Manero de la FGR, pero fue cautelosa. Sólo mencionó que le habían enviado una carta y aclaró que no hablaría de su contenido hasta valorarlo.

–¿Este documento es la carta de renuncia del fiscal? Solamente hay dos motivos…

–Prefiero analizarla. Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República; la estoy analizando con los abogados, la Consejería Jurídica, y el día de mañana (hoy) les informamos –reiteró la Presidenta.

Sheinbaum evaluó la gestión de Gertz: “Ha sido un buen trabajo al frente de la fiscalía”. Consideró que ha habido coordinación en algunos temas, pero destacó que se requiere una colaboración institucional más estrecha entre la FGR y las fiscalías estatales en el ámbito de la seguridad. “En eso estamos trabajando desde que llegamos. Entonces vamos a esperar el día de hoy”, señaló antes de que se precipitaran los acontecimientos.