▲ Por 74 votos a favor y 24 en contra, el Senado aceptó ayer la dimisión del fiscal Alejandro Gertz Manero. Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, habló con integrantes de su grupo parlamentario antes del receso. Foto Jorge Ángel Pablo García

Andrea Becerril, Georgina Saldierna, Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 3

El Senado de la República aceptó anoche la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con el voto del bloque de la 4T y entre reclamos de los opositores, que no consideraron causa grave que se le ofreciera ser embajador “en un país amigo”.

Fue una jornada de especulaciones e incertidumbre, incluso para los senadores de Morena y aliados, ya que la sesión comenzó al mediodía y fue necesario decretar un receso de horas porque la carta del fiscal no llegaba, lo que abría la posibilidad de destituirlo.

Finalmente, la misiva en la que Gertz anuncia su salida fue recibida por la tarde; la sesión comenzó pasadas las 18 horas y la decisión se aprobó con 74 votos a favor y 24 en contra.

De inmediato, se votó también la convocatoria con el procedimiento para elegir a la nueva o nuevo fiscal general de la República, proceso que se iniciará este viernes, cuando el Senado abra la recepción, vía digital, de los documentos de los interesados en ocupar el puesto.

La senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), resumió el sentir de la mayoría al sostener que esa cámara fue todo el día “rehén de Gertz Manero”, porque no se sabía “si llegaba primero la destitución o la renuncia”, y al final lo que se recibió fue su despedida, “presumiéndonos que se va de embajador”.

En la carta a la cual se dio lectura desde el pleno –y que circuló primero en redes sociales–, el hasta ayer responsable de la FGR expuso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo propuso “como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”.

Debido a ello, agrega en el documento dirigido a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, “a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República”.

El ahora ex funcionario resalta que tendrá la posibilidad de “continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra”.

Los coordinadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda; del PRI, Manuel Añorve, y el panista Raymundo Bolaños Azócar resaltaron en tribuna que pasar a otro cargo no puede considerarse la “causa grave” estipulada en el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República para aceptar la renuncia del titular de esa institución.

Destacaron que causas graves son, por ejemplo, la incapacidad física y mental para seguir ejerciendo el cargo de fiscal o haber cometido una falta administrativa, violar la Constitución u otro ilícito.

El senador Añorve dijo que aceptar una embajada no justifica dejar la fiscalía. “Esto no es una renuncia, es un manotazo. Lo que estamos viendo es un fiscal renunciado para dar paso a un fiscal a modo”.

En nombre de Morena, el senador Enrique Inzunza argumentó que los cargos no son patrimonio personal y a nadie se le puede exigir “afanarse más allá de lo humanamente posible”, sobre todo a alguien como Gertz Manero, quien tiene ya 86 años de edad y ha ejercido desde 2019 el cargo de fiscal, una responsabilidad, resaltó, de las más delicadas que puede haber en la República.