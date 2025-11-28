C

on motivo del 40 aniversario de la muerte de Orson Welles (1915-1985), la Cinemateca de Francia lo recuerda con la mayor exposición realizada hasta hoy sobre una de las grandes figuras del cine del siglo XX.

El recorrido cronológico por su obra se realiza por medio de 400 objetos que permiten crear un retrato único de este complejo artista: archivos, fotografías, dibujos, carteles y extractos de películas, instalaciones y videos. Hasta esculturas realizadas por él. Descubrimos a un hombre comprometido demasiado adelantado a su tiempo. Sus éxitos y fracasos, sus proyectos abortados y las personas importantes de su vida. Un visionario enamorado de su arte, que con mucha frecuencia se vio frenado.

Welles rodó su primer largometraje cuando tenía 24 años, sin saber nada de cine: Ciudadano Kane (1941), una referencia mundial. Éxito de crítica y fracaso comercial, en parte por el veto mediático que impuso William Randolph Hearst, magnate en el que se inspira la película. Sus demás trabajos son también clásicos.

El joven director rompió viejos códigos, innovó técnicas y formas de contar historias. A lo largo de su carrera, trató de imponer su visión del cine, a veces incomprendida por sus colegas. Adorado y vilipendiado a la vez, no dejó indiferente a nadie.