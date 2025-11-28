S

upuso que la ruta por él elegida no sólo era la mejor, sino perpetua y sin consecuencia alguna; que sus relaciones políticas y judiciales, “apapachos” de por medio, le garantizaban impunidad permanente; y que, en fin, los chantajes y amenazas transmitidas por su medio de comunicación (concesión del Estado de por medio) resultaban suficientes para mantener a raya a quien osara importunarlo.

Pero, tras 16 años de evadir cómodamente al fisco y vivir en su mundo fantástico, fue tal su abuso que el engrudo terminó por hacérsele bolas y Ricardo Salinas Pliego ya mordió el polvo: ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que proceda al cobro de una buena porción de la descomunal deuda acumulada por el magnate, en este caso, estimada en cerca de 49 mil millones de pesos. Y aún falta por exigirle.

Y de ribete, una jueza federal negó amparar a otra empresa de Grupo Salinas (Ganador Tv Azteca, dedicada al negocio de las apuestas) que solicitaron el desbloqueo de sus cuentas bancarias, toda vez que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó, junto con otros 12 casinos (uno de ellos Operadora Ganador Tv Azteca, también propiedad de Salinas Pliego), “operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero”. La decisión del togado se basó en el “alto riesgo financiero” que implica liberarlas y “para evitar que (esos recursos) sean utilizados por el crimen organizado”.

La Jornada (Iván Evair Saldaña y César Arellano García) dio a conocer ambas informaciones. La primera de ellas: “la SCJN publicó los engroses de las sentencias finales en siete juicios fiscales que perdió Grupo Salinas, lo que activa sus efectos legales y da luz verde al cobro de créditos fiscales multimillonarios en su contra. En todos los procesos, el máximo tribunal del país confirmó el pasado día 13 las resoluciones de tribunales colegiados que obligan a las empresas Grupo Elektra y Tv Azteca a cubrir créditos fiscales impuestos por el SAT, que suman más de 48 mil 326 millones 928 mil pesos por concepto de impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013”.

Con esa publicación, detalla, “se devuelve cada litigio a los tribunales de origen para que empiecen los plazos de cumplimiento de las sentencias de la Corte, y se notifica a las partes en el juicio. En el caso de los asuntos de Grupo Salinas, esto significa que el SAT puede proceder con los cobros correspondientes”.