Salinas Pliego, sin “apapachos” // SCJN: luz verde para cobrarle // Familia LeBarón, acaparadora
upuso que la ruta por él elegida no sólo era la mejor, sino perpetua y sin consecuencia alguna; que sus relaciones políticas y judiciales, “apapachos” de por medio, le garantizaban impunidad permanente; y que, en fin, los chantajes y amenazas transmitidas por su medio de comunicación (concesión del Estado de por medio) resultaban suficientes para mantener a raya a quien osara importunarlo.
Pero, tras 16 años de evadir cómodamente al fisco y vivir en su mundo fantástico, fue tal su abuso que el engrudo terminó por hacérsele bolas y Ricardo Salinas Pliego ya mordió el polvo: ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que proceda al cobro de una buena porción de la descomunal deuda acumulada por el magnate, en este caso, estimada en cerca de 49 mil millones de pesos. Y aún falta por exigirle.
Y de ribete, una jueza federal negó amparar a otra empresa de Grupo Salinas (Ganador Tv Azteca, dedicada al negocio de las apuestas) que solicitaron el desbloqueo de sus cuentas bancarias, toda vez que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó, junto con otros 12 casinos (uno de ellos Operadora Ganador Tv Azteca, también propiedad de Salinas Pliego), “operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero”. La decisión del togado se basó en el “alto riesgo financiero” que implica liberarlas y “para evitar que (esos recursos) sean utilizados por el crimen organizado”.
La Jornada (Iván Evair Saldaña y César Arellano García) dio a conocer ambas informaciones. La primera de ellas: “la SCJN publicó los engroses de las sentencias finales en siete juicios fiscales que perdió Grupo Salinas, lo que activa sus efectos legales y da luz verde al cobro de créditos fiscales multimillonarios en su contra. En todos los procesos, el máximo tribunal del país confirmó el pasado día 13 las resoluciones de tribunales colegiados que obligan a las empresas Grupo Elektra y Tv Azteca a cubrir créditos fiscales impuestos por el SAT, que suman más de 48 mil 326 millones 928 mil pesos por concepto de impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013”.
Con esa publicación, detalla, “se devuelve cada litigio a los tribunales de origen para que empiecen los plazos de cumplimiento de las sentencias de la Corte, y se notifica a las partes en el juicio. En el caso de los asuntos de Grupo Salinas, esto significa que el SAT puede proceder con los cobros correspondientes”.
Y la segunda: “un juez federal negó la suspensión provisional a Ganador Tv Azteca SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión), empresa subsidiaria de Tv Azteca, contra el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la UIF. La empresa, que pertenece a Grupo Salinas, promovió un juicio de amparo el pasado 13 de noviembre, donde reclamó ‘la promulgación y orden de publicación de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico el artículo 115’, es decir, el bloqueo de sus cuentas en BBVA y Banco Azteca. La jueza, Luz María Flores Alva no otorgó la medida cautelar y programó la audiencia para el 26 de enero”.
Durante años, el barón fue protegido (no gratuitamente, desde luego) por la clase política, los “amigos” del gobierno y la mafia judicial (que una y otra vez posponía el tratamiento de su deuda fiscal, o de plano echaban al cajón los expedientes, como el ex ministro Luis María Aguilar Morales comprenderá) y creyó que con esa asociación delictuosa se mantendría impune indefinidamente.
A Salinas Pliego se le acabó el mundo de fantasía construido a golpe de influencias, enjuagues y coimas, y ahora en la red social X propone su epitafio: “parece película de gangsters ( sic) la realidad en México”.
Las rebanadas del pastel
Quién lo diría: tan entregada a la fe, y resulta que la “campesina” familia LeBarón no sólo nada en dinero, sino que prácticamente lo hace: las concesiones a ella otorgadas por la Comisión Nacional del Agua “equivalen al contenido de 19 mil albercas olímpicas” ( La Jornada), es decir, más de 47 millones de metros cúbicos. Cuando menos la mitad de ellas fueron autorizadas por uno de los mismos integrantes del clan, el priísta Alex LeBarón, como delegado (2013-2015) de Conagua en Chihuahua, al tiempo que su esposa fungía como tal, pero de la Semarnat. Se entiende, pues, por qué la presidenta Sheinbaum advierte que la Ley de Aguas “va contra acaparadores”. Y qué decir de Vicente Fox y demás mafia “campesina de panistas y tricolores”… Por fin deja el cargo quien nunca debió ocuparlo: Alejandro Gertz Manero.
