l certamen Miss Universo 2025. Hay sospechas de tráfico de influencias. ¿Debe renunciar la Miss Universo Fátima Bosh? Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados, en la gráfica.

El sondeo se realizó en redes sociales con la app SurveyMonkey. Participaron 3 mil 002 personas. Votaron así: X, 352; Facebook, 142; El Foro México, 404; Instagram, 177; Threads, 327 y YouTube, mil 600. Algunas opiniones:

X

Lo que les duele es que Fátima es una mujer con conciencia social.

@htorresca /Ciudad de México

A su buen físico suma su agilidad mental al responderle al organizador del certamen y demostrar su indignación por la forma de hablarles; se la jugó, se hizo notar y eso fue un puntote a su favor, además de su belleza. Enhorabuena, Fátima; ganó nuestro país, ganamos todas.

@Copenhague2008 /Hidalgo

QuÉ mal… que el éxito de una mujer se cuestione; desafortunadamente, esos concursos no son transparentes.

Paola Chávez /Morelia

Debe comprobarse fehacientemente que no existe ningún tráfico de influencias para la obtención de ese título. Para así callarles la boca a más de uno que despotrica contra la 4T.

@comosideveras /AmecaAmeca

Facebook

Considero que si hay alguna sospecha de tráfico de influencias debe realizarse una investigación a fondo y evitar supuestos.

Livier Rosales /Metepec

Este tipo de concursos ya no tienen cabida en la sociedad actual, se requiere atención urgente en acciones sustantivas a corto, mediano y largo plazo. El país se está desmoronando.

Magda Orozco /Guadalajara

La derecha trata de manchar su triunfo porque el padre de Fátima es asesor de la 4T en Pemex, ella se ha expresado bien de Claudia Sheinbaum en entrevistas y, además, hay una foto donde se le aprecia leyendo un libro sobre el Che Guevara y la Revolución cubana.

Mauricio Menéndez /Cuernavaca

Es un negocio privado que siempre ha sido cuestionado, no veo más que, y como dijera El Viejón, politiquería.