Fátima ganó ¿por qué tendría que renunciar? // Apoyan a la Miss Universo mexicana // Esos concursos cosifican a la mujer
l certamen Miss Universo 2025. Hay sospechas de tráfico de influencias. ¿Debe renunciar la Miss Universo Fátima Bosh? Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados, en la gráfica.
El sondeo se realizó en redes sociales con la app SurveyMonkey. Participaron 3 mil 002 personas. Votaron así: X, 352; Facebook, 142; El Foro México, 404; Instagram, 177; Threads, 327 y YouTube, mil 600. Algunas opiniones:
X
Lo que les duele es que Fátima es una mujer con conciencia social.
@htorresca /Ciudad de México
A su buen físico suma su agilidad mental al responderle al organizador del certamen y demostrar su indignación por la forma de hablarles; se la jugó, se hizo notar y eso fue un puntote a su favor, además de su belleza. Enhorabuena, Fátima; ganó nuestro país, ganamos todas.
@Copenhague2008 /Hidalgo
QuÉ mal… que el éxito de una mujer se cuestione; desafortunadamente, esos concursos no son transparentes.
Paola Chávez /Morelia
Debe comprobarse fehacientemente que no existe ningún tráfico de influencias para la obtención de ese título. Para así callarles la boca a más de uno que despotrica contra la 4T.
@comosideveras /AmecaAmeca
Considero que si hay alguna sospecha de tráfico de influencias debe realizarse una investigación a fondo y evitar supuestos.
Livier Rosales /Metepec
Este tipo de concursos ya no tienen cabida en la sociedad actual, se requiere atención urgente en acciones sustantivas a corto, mediano y largo plazo. El país se está desmoronando.
Magda Orozco /Guadalajara
La derecha trata de manchar su triunfo porque el padre de Fátima es asesor de la 4T en Pemex, ella se ha expresado bien de Claudia Sheinbaum en entrevistas y, además, hay una foto donde se le aprecia leyendo un libro sobre el Che Guevara y la Revolución cubana.
Mauricio Menéndez /Cuernavaca
Es un negocio privado que siempre ha sido cuestionado, no veo más que, y como dijera El Viejón, politiquería.
Juan Carlos Villaseñor /Acatic
El Foro México
Después de haber sido humillada, lo menos que merece es ser Miss Universo.
Fernando Valderrama /Pachuca
Las controversias suscitadas en torno a su coronación no deja en duda que debe investigarse este caso.
Cecilia Santillán / Querétaro
Es necesario basarse en evidencias para poder entablar juicios.
Rafael Hernández /Morelia
Si hubo mano negra, es necesario hacer justicia. ¿El poder mexica ha llegado a corromper el mundo? Pregunta seria en un mundo corrompido bellamente.
Román López /Guanajuato
El concurso debiera desaparecer por la cosificación que hace de la mujer y que utilizan como pretexto para encubrir negocios y relaciones ilícitas. En todo caso, que renuncien los organizadores corruptos.
Elizabeth Cuesta Hernández /Ciudad de México
No debe renunciar de su triunfo a toda ley. No creo que el conductor del concurso se haya prestado para tal fin. Si existen pruebas de que hubo intervención del gobierno, que se presenten y se exija a quienes utilizaron su poder para llevar a cabo su injerencia en el concurso y sean sancionados.
Mario Gijón Barragán /Toluca
La chica merece el título; el tráfico de influencias, en caso de que haya habido, no compra la simpatía, el razonamiento ni el don de gentes que tiene Fátima.
Benjamín Cortés Valadez /Ciudad de México
Es mezquindad de tantos comentarios adversos. Sin duda, Fátima es la más bella de todas las concursantes.
Nelda Martínez /Puebla
Threads
Estamos en la época de la desinformación y la desconfianza total.
Marco Delgadillo /Ensenada
A pesar de lo que pudiera haberse presentado en el jurado, el jurado votó y ella ganó. Ella es Miss Universo.
Sergio González Rojo /Chihuahua
