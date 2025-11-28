▲ Cerca del complejo residencial Wang Fuk Court se colgaron carteles para localizar a las víctimas. Se calcula que más de 300 personas están desaparecidas. Foto Ap

Afp y Xinhua

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 27

Hong Kong., La cifra de muertos por un enorme incendio en el complejo de apartamentos residenciales Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po en Hong Kong, que se encontraba en contrucción, aumentó ayer a 94 y más de 300 desaparecidos, en el segundo día en que los bomberos combatieron las llamas, reportaron las autoridades.

Los incendios en cuatro de las ocho torres de apartamentos ya fueron extinguidos; los de los otros tres edificios están “bajo control”, indicaron las autoridades. El rascacielos restante no se vio afectado.

Un hombre fue rescatado con vida del piso 16 de una de las torres, informó el departamento de bomberos de la ciudad, que reportó que uno de sus miembros falleció y otros 11 resultaron heridos en acción en el peor siniestro en la ciudad desde 1948. Antes, en una conferencia de prensa, el jefe ejecutivo de la región administrativa especial china de Hong Kong, John Lee, aseguró que 55 personas han sido rescatadas de los edificios. Lee añadió que el gobierno otorgará a cada hogar afectado por el siniestro una ayuda de 10 mil dólares de Hong Kong (unos mil 286 dólares estadunidenses).

La policía detuvo a tres presuntos responsables de la empresa constructora por homicidio involuntario, tras dejar negligentemente envoltorios de espuma en el lugar.

La investigación policial identificó que los materiales inflamables que cubrían los edificios eran una posible causa de la rápida propagación de las llamas. El fuego se desató la tarde del miércoles, en la urbanización de ocho torres con 2 mil apartamentos. La emergencia conmocionó a la ciudad semiautónoma china, que cuenta con algunos de los complejos habitacionales más densamente poblados del mundo.