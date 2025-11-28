Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 27
Hong Kong., La cifra de muertos por un enorme incendio en el complejo de apartamentos residenciales Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po en Hong Kong, que se encontraba en contrucción, aumentó ayer a 94 y más de 300 desaparecidos, en el segundo día en que los bomberos combatieron las llamas, reportaron las autoridades.
Los incendios en cuatro de las ocho torres de apartamentos ya fueron extinguidos; los de los otros tres edificios están “bajo control”, indicaron las autoridades. El rascacielos restante no se vio afectado.
Un hombre fue rescatado con vida del piso 16 de una de las torres, informó el departamento de bomberos de la ciudad, que reportó que uno de sus miembros falleció y otros 11 resultaron heridos en acción en el peor siniestro en la ciudad desde 1948. Antes, en una conferencia de prensa, el jefe ejecutivo de la región administrativa especial china de Hong Kong, John Lee, aseguró que 55 personas han sido rescatadas de los edificios. Lee añadió que el gobierno otorgará a cada hogar afectado por el siniestro una ayuda de 10 mil dólares de Hong Kong (unos mil 286 dólares estadunidenses).
La policía detuvo a tres presuntos responsables de la empresa constructora por homicidio involuntario, tras dejar negligentemente envoltorios de espuma en el lugar.
La investigación policial identificó que los materiales inflamables que cubrían los edificios eran una posible causa de la rápida propagación de las llamas. El fuego se desató la tarde del miércoles, en la urbanización de ocho torres con 2 mil apartamentos. La emergencia conmocionó a la ciudad semiautónoma china, que cuenta con algunos de los complejos habitacionales más densamente poblados del mundo.
Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 plantas del complejo Wang Fuk Court, que se encontraba en obras.
Varios residentes del complejo afirmaron que no oyeron ninguna alarma de incendio, y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a los vecinos del peligro.
El organismo anticorrupción de Hong Kong empezó una pesquisa sobre las obras de reforma en el complejo afectado, mientras que las autoridades investigan la causa de las llamas, incluida la presencia de andamios de bambú y mallas protectoras de plástico.
La policía instaló un centro de identificación de víctimas en un centro comunitario cercano, donde se muestran fotografías de los cadáveres rescatados del incendio a los familiares desesperados que buscan a sus desaparecidos. El consulado de Indonesia señaló que dos de los fallecidos provenían de ese país y se dedicaban al trabajo doméstico.