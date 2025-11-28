Afp, Prensa Latina, Xinhua, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 27

Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron ayer intensos bombardeos aéreos en Gaza y continuaron las operaciones militares a gran escala en Cisjordania reocupada, donde 32 mil palestinos se vieron obligados a huir de los campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur Shams, informó la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa).

Aviones de combate atacaron los barrios orientales de la ciudad de Rafah y distintas áreas en Jan Yunis, indicó la agencia de noticias Shehab. Las FDI también aceleraron la demolición de edificios residenciales en varios vecindarios. En la ciudad de Gaza, aeronaves dispararon contra los barrios de Tuffah y Shuja’iyya, mientras vehículos blindados abrieron fuego contra el campamento de refugiados de Bureij.

El ministerio de Salud del enclave palestino expuso que desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado el 10 de octubre, se documentaron 325 muertos y 896 heridos; precisó que durante las últimas 24 horas contabilizaron cinco gazatíes asesinados. “El balance de víctimas de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha aumentado a 69 mil 799 mártires y 170 mil 972 heridos”, añadieron.

Las FDI indicaron en un comunicado que atacaron a tres “terroristas que cruzaron la línea amarilla y se aproximaban a sus tropas en Jan Younis, argumentando que representaban una “amenaza inmediata”. Hamas exigió poder evacuar a sus combatientes de las Brigadas Qassam atrapados en los túneles de la franja, aunque advirtió a Israel que no debe esperar que sus elementos se rindan, declaró Hazem Qassem, vocero de la organización.