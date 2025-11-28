Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 26

Madrid. José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento durante el primer gobierno de Pedro Sánchez y ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Koldo García, su asesor y una de las personas más próximas al ex presidente antes de su llegada al poder, ya se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Soto del Real.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó esta medida cautelar ante el inminente inicio de uno de los varios procesos penales que tienen pendiente, en relación con la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid 19 y otros delitos graves, entre ellos, el de integrar una organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Ábalos, que todavía tiene la condición de diputado de las cortes españolas, se convertirá además en el primer parlamentario en funciones que entra en la cárcel en la historia reciente del país, con lo que además su escaño quedará desierto, dejará de percibir su salario y ya no gozará de inmunidad.