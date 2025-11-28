Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 26
Madrid. José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento durante el primer gobierno de Pedro Sánchez y ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Koldo García, su asesor y una de las personas más próximas al ex presidente antes de su llegada al poder, ya se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Soto del Real.
El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó esta medida cautelar ante el inminente inicio de uno de los varios procesos penales que tienen pendiente, en relación con la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid 19 y otros delitos graves, entre ellos, el de integrar una organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Ábalos, que todavía tiene la condición de diputado de las cortes españolas, se convertirá además en el primer parlamentario en funciones que entra en la cárcel en la historia reciente del país, con lo que además su escaño quedará desierto, dejará de percibir su salario y ya no gozará de inmunidad.
Su encarcelamiento era previsible, una vez que la Fiscalía Anticorrupción solicitó revisar su libertad bajo cargos ante el riesgo de fuga por el inicio del proceso penal, en el que se ha pedido hasta 24 años de cárcel.
El círculo político más cercano a Pedro Sánchez está en la mira de justicia. .
Otro hombre cercano a Sánchez y acusado de graves casos de corrupción es Santos Cerdán, a quien él mismo designó como secretario de Organización del PSOE en sustitución de Ábalos y que acaba de ser puesto en libertad condicional.