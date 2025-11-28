Aclara que busca negociar con Washington, no con Kiev // Apoya al enviado de EU ante filtraciones
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 26
Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este jueves que no habrá un alto el fuego mientras las tropas ucranias permanezcan en los territorios que Moscú reclama como suyos y defendió a Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, acusado en Estados Unidos de promover un plan de paz favorable al Kremlin, tras la reciente difusión de dos conversaciones confidenciales, una suya con un alto funcionario de Moscú y otra entre dos miembros del entorno del mandatario.
“No hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de ser demasiado complaciente con sus colegas rusos”, señaló Putin en rueda de prensa con los periodistas de su país al término de un viaje a Kirguistán.
“Sería raro que en sus conversaciones con (el asesor presidencial de política exterior, Yuri) Ushakov nos llenara de insultos, expresara algo realmente inapropiado, luego viniera y tratara de mantener relaciones con nosotros como si nada para mejorar sus posiciones negociadoras. Sería una estupidez”, continuó Putin al reiterar su respaldo a Witkoff.
“Conozco al señor Witkoff desde hace meses. Su amistad con el presidente Donald Trump data de años, si no de décadas. Es un ciudadano estadunidense y defiende las posiciones de su mandatario y de su país como él las entiende y lo comprenden quienes lo envían a Moscú a negociar con nosotros. En efecto, nuestro diálogo no es fácil, pero lo llevamos sin insultos ni escupitajos en la cara del otro, y como personas educadas cada cual vela por sus intereses”, zanjó Putin el tema de las filtraciones.
El titular del Kremlin, al responder otra pregunta, apuntó cuándo acabará la guerra con Ucrania: “nos piden un alto el fuego. Cuando las tropas ucranias abandonen los territorios que ocupan, entonces lo habrá; si no lo quieren hacer, lo conseguiremos por la vía militar”, aseguró.
Expresó que quiere negociar con Estados Unidos, no con Ucrania, el reconocimiento internacional de Crimea y del Donbás, como se conoce aquí las regiones de Donietsk y Lugansk, regiones anexionadas por Rusia.
“Es uno de los puntos clave”, subrayó Putin, y explicó que “ese reconocimiento debe ser parte de nuestras negociaciones con Estados Unidos, por cuanto es muy importante que un ataque contra esos territorios sea considerado una agresión contra la Federación Rusa con las consiguientes medidas de respuesta”.
Volvió a insistir en que en este momento “no se puede firmar nada con Ucrania”, debido a que, en su opinión, “no tendría ninguna validez legal”, toda vez que el presidente Volodymir Zelensky “cometió el error estratégico” de no convocar elecciones al término de su mandato (la Constitución ucrania no permite convocar a las urnas en tiempos de guerra, alegó Kiev).
Argumentó que Rusia también está en guerra –aunque eufemísticamente se trata de una “operación militar especial” que exime a las autoridades de una declaración de guerra en toda regla– y llevó a cabo comicios presidenciales en 2024. Ucrania replica que la inmensa mayoría de las ciudades de Rusia, salvo las localidades de la franja fronteriza donde el Kremlin canceló la votación para no exponer a la población, no estaban sometidas a bombardeos cotidianos.
Sin ser ese su propósito, el mandatario ruso confirmó que la ausencia del escenario público durante casi un mes del canciller Serguei Lavrov se debió a algún problema de salud que, acorde con la tradición soviética, se ocultó con férreo hermetismo y nada tiene que ver a una supuesta caída en desgracia por la cancelación de la cumbre de Putin y Trump en Budapest.
“Es una idiotez. No ha caído en ninguna desgracia, él tiene su propia agenda y me pidió concentrarse en los preparativos de una reunión con su contraparte estadunidense”, respondió Putin al reportero que quiso saber si, a la luz de las filtraciones que ponen de relieve el protagonismo de Ushakov y Dmitriev, Lavrov había sido apartado de la negociación con Estados Unidos, y por qué no lo acompañó en este viaje a Kirguistán.
Putin trató de minimizar la impresión de que Ushakov desplazó a Lavrov: “mi asesor de política exterior lleva los contactos con los estadunidenses, pero él (Ushakov) no puede solo y ahí se incorporan la cancillería y la oficina de la Presidencia (Lavrov y Vladimir Medinsky, que encabezó el grupo de negociadores rusos en Estambul) y, en cuanto a cuestiones puntuales (como el intercambio de prisioneros que se negoció hace poco en Abu Dhabi) participan las respectivas dependencias”, explicó.