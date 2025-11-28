▲ El gobernante francés, Emmanuel Macron, presentó ayer un nuevo programa de servicio militar para robustecer a las fuerzas armadas con la capacitación de miles de voluntarios de 18 y 19 años, como parte de una respuesta a las preocupaciones sobre la amenaza de Rusia más allá de la guerra en Ucrania. Foto Afp

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 26

Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este jueves que no habrá un alto el fuego mientras las tropas ucranias permanezcan en los territorios que Moscú reclama como suyos y defendió a Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, acusado en Estados Unidos de promover un plan de paz favorable al Kremlin, tras la reciente difusión de dos conversaciones confidenciales, una suya con un alto funcionario de Moscú y otra entre dos miembros del entorno del mandatario.

“No hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de ser demasiado complaciente con sus colegas rusos”, señaló Putin en rueda de prensa con los periodistas de su país al término de un viaje a Kirguistán.

“Sería raro que en sus conversaciones con (el asesor presidencial de política exterior, Yuri) Ushakov nos llenara de insultos, expresara algo realmente inapropiado, luego viniera y tratara de mantener relaciones con nosotros como si nada para mejorar sus posiciones negociadoras. Sería una estupidez”, continuó Putin al reiterar su respaldo a Witkoff.

“Conozco al señor Witkoff desde hace meses. Su amistad con el presidente Donald Trump data de años, si no de décadas. Es un ciudadano estadunidense y defiende las posiciones de su mandatario y de su país como él las entiende y lo comprenden quienes lo envían a Moscú a negociar con nosotros. En efecto, nuestro diálogo no es fácil, pero lo llevamos sin insultos ni escupitajos en la cara del otro, y como personas educadas cada cual vela por sus intereses”, zanjó Putin el tema de las filtraciones.

El titular del Kremlin, al responder otra pregunta, apuntó cuándo acabará la guerra con Ucrania: “nos piden un alto el fuego. Cuando las tropas ucranias abandonen los territorios que ocupan, entonces lo habrá; si no lo quieren hacer, lo conseguiremos por la vía militar”, aseguró.

Expresó que quiere negociar con Estados Unidos, no con Ucrania, el reconocimiento internacional de Crimea y del Donbás, como se conoce aquí las regiones de Donietsk y Lugansk, regiones anexionadas por Rusia.

“Es uno de los puntos clave”, subrayó Putin, y explicó que “ese reconocimiento debe ser parte de nuestras negociaciones con Estados Unidos, por cuanto es muy importante que un ataque contra esos territorios sea considerado una agresión contra la Federación Rusa con las consiguientes medidas de respuesta”.