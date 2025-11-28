Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 25

La sentencia del Poder Judicial de Perú que condenó a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión al ex presidente Pedro Castillo por rebelión y conspiración es improcedente y refleja una crisis institucional profunda, afirmó ayer su abogado, Guido Croxatto.

En entrevista telefónica desde Buenos Aires, sostuvo que el proceso penal contra el ex mandatario busca encubrir una irregularidad de origen: la destitución de Castillo que –aseguró– se realizó en violación de la normativa peruana. A su juicio, el fallo no es un hecho aislado, sino una evidencia más del colapso del estado de derecho en el país andino.

“Es improcedente porque al ser un presidente mal cesado no procede un juicio penal. Primero tiene que haber una destitución constitucional”, explicó Croxatto, quien sostiene que la vacancia de Castillo decidida en 2022 por el Congreso peruano se efectuó sin alcanzar los votos requeridos por la ley. Por ello la sentencia funciona como una cortina de humo: “Para tapar que le hacen un juicio penal”.

Croxatto insistió en que el sistema judicial peruano carece de legitimidad para juzgar al ex mandatario, debido al control político que, afirmó, ejercen grupos de poder sobre las instituciones.