▲ El mandatario estadunidense confirmó la muerte de la integrante de la Guardia Nacional, Sarah Beckstrom, de 20 años, en la emboscada de un tirador; su compañero, Andrew Wolfe, sigue hospitalizado. Foto Ap

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 25

Washington. El sospechoso de disparar contra dos guardias nacionales –la agente Sarah Beckstrom falleció ayer– en Washington, el ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwa, trabajó con unidades militares de la Agencia Central de Investigaciones (CIA, por su siglas en inglés) durante la invasión de Estados Unidos a Afganistán y emigró al país en 2021 gracias al programa operación Bienvenidos Aliados de la administración del ex presidente demócrata, Joe Biden.

El director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que antes de su llegada al país, Lakanwa, de 29 años, trabajó con esa agencia “como miembro de una fuerza asociada en Kandahar”, sin especificar qué funciones realizó. Apuntó que la relación “terminó poco después de la caótica evacuación” de los miembros del servicio estadunidense de Afganistán, ordenada por Biden en 2021 tras 20 años de ocupación.

El atacante y su hermano trabajaron en un grupo especial del ejército afgano, conocido como Unidades Cero, respaldadas por la CIA y desempeñaron un papel clave en la retirada de Washington al proporcionar seguridad alrededor del aeropuerto de Kabul.

Lakanwal ingresó al país bajo el cobijo de la operación Bienvenidos Aliados, un programa que trasladó y reasentó a cerca de 76 mil personas. Solicitó asilo durante el gobierno demócrata, pero el proceso fue aprobado bajo el mandato del presidente Donald Trump, informó #AfghanEvac.

El presidente anunció en sus redes sociales que “pausará permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo”.