Freno a la migración del Tercer Mundo y se desnaturalizará a quien socave la tranquilidad: Trump
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 25
Washington. El sospechoso de disparar contra dos guardias nacionales –la agente Sarah Beckstrom falleció ayer– en Washington, el ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwa, trabajó con unidades militares de la Agencia Central de Investigaciones (CIA, por su siglas en inglés) durante la invasión de Estados Unidos a Afganistán y emigró al país en 2021 gracias al programa operación Bienvenidos Aliados de la administración del ex presidente demócrata, Joe Biden.
El director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que antes de su llegada al país, Lakanwa, de 29 años, trabajó con esa agencia “como miembro de una fuerza asociada en Kandahar”, sin especificar qué funciones realizó. Apuntó que la relación “terminó poco después de la caótica evacuación” de los miembros del servicio estadunidense de Afganistán, ordenada por Biden en 2021 tras 20 años de ocupación.
El atacante y su hermano trabajaron en un grupo especial del ejército afgano, conocido como Unidades Cero, respaldadas por la CIA y desempeñaron un papel clave en la retirada de Washington al proporcionar seguridad alrededor del aeropuerto de Kabul.
Lakanwal ingresó al país bajo el cobijo de la operación Bienvenidos Aliados, un programa que trasladó y reasentó a cerca de 76 mil personas. Solicitó asilo durante el gobierno demócrata, pero el proceso fue aprobado bajo el mandato del presidente Donald Trump, informó #AfghanEvac.
El presidente anunció en sus redes sociales que “pausará permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo”.
Tras señalar que en su país viven 53 millones de extranjeros, la mayoría de los cuales reciben asistencia social, anunció que se “desnaturalizará a los migrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportará a cualquier ciudadano extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental”.
El jefe de la Casa Blanca sugirió que el atacante estaba mentalmente inestable después de la guerra y la salida de Afganistán. “Se volvió loco. Quiero decir, se volvió loco”, enfatizó. “Sucede con demasiada frecuencia con estas personas”.
El presidente lanza ofensa contra periodista
El magnate arremetió de nuevo arremetió contra una representante de la prensa. “¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida?”, ofendió a una periodista que le preguntó si Lakanwa fue investigado exhaustivamente, y por qué culpa a Biden del tiroteo de antier.
Trump anunció la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, integrante de la Guardia Nacional, herida antier en el ataque.
Horas antes, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) inició una investigación por terrorismo tras el tiroteo, que describió como una “emboscada” contra los efectivos cerca de la Casa Blanca.
El implicado enfrentará cargos por asesinato en primer grado tras el fallecimiento de Beckstrom, adelantó en rueda de prensa la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jean Pirro.