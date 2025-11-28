Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 24

Caracas. El gobierno de Venezuela revocó este jueves las licencias para operar en el espacio aéreo de la república bolivariana a seis aerolíneas internacionales que decidieron suspender vuelos al atender una advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Las compañías que perdieron el derecho a establecer conexiones con Venezuela son Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca y Latam (Colombia), Turkish Airlines (Turquía) y GOL (Brasil).

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) publicó una nota de prensa en la que señala que la medida recae en estas empresas “por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un Notam (aviso a los aviadores) emitido por una autoridad aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía”.

El viernes pasado, la FAA emitió una alerta a las aerolíneas sobre una “situación potencialmente peligrosa” al sobrevolar Venezuela y pidió “extremar precauciones”; señaló un empeoramiento de la seguridad y una mayor actividad militar en y alrededor del país que podría poner en riesgo a aeronaves a todas las altitudes.

Varias aerolíneas publicaron de inmediato la suspensión indefinida de sus conexiones con Caracas.

Aplicación de la ley

El lunes, el ministro venezolano de Transporte, Ramón Velásquez, se reunió con representantes de las líneas aéreas que operan en el país y les notificó la advertencia de que si en 48 horas no reanudaban las conexiones perderían el derecho a operar en Venezuela. Ese mismo día, el presidente Nicolás Maduro, durante su programa semanal de televisión, pidió a las autoridades aeronáuticas del país “aplicar la ley” con quien “se coma la luz”, en alusión a quienes atiendan a las acciones de Estados Unidos que persiguen desestabilizar la situación de la nación bolivariana.