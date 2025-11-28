Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 30

Guadalajara, Jal., Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en la ciudad de México, el gobernador Pablo Lemus destacó que el “estilo Jalisco” estará presente en el Mundial de Fútbol de 2026, pero en torno al estadio de Guadalajara, que será sede de cuatro partidos, hay tres fosas clandestinas “activas”, en las cuales hasta el momento se han localizado 93 cuerpos.

Blanca Trujillo Cuevas, titular de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, confirmó que aún continúan los trabajos para descartar que existan más cadáveres sepultados de forma clandestina en predios cercanos al inmueble propiedad del equipo Chivas, en el municipio conurbado de Zapopan.

“Camino a Las Agujas nos mantenemos en 62 víctimas, 26 de las cuales ya se encuentran pre-identificadas. Arroyo Hondo, con 15, siete pre identificadas, y la que se conocen como Nextipac o Rural, en Zapopan, 16, con cinco pre identificadas”, precisó en conferencia de prensa.

“Pre identificado”

Según la funcionaria, quien se mantiene en el cargo desde la pasada administración estatal, el término de “pre identificado” no quiere decir que los cuerpos ya han sido restituidos a sus familias, sino que se tienen elementos como son prendas, tatuajes o señas particulares que hacen suponer que se trata de determinada persona, pero aún falta realizar las confrontas genéticas para así confirmar a plenitud las identidades.