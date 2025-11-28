Juan Carlos G. Partida

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 30

Guadalajara, Jal., De 2015 –cuando emplazaron a un juicio agrario– a la fecha, los comuneros de San Lorenzo Azqueltan, municipio de Villa Guerrero, al norte de Jalisco, han sufrido agresiones de todo tipo que culminaron con el homicidio el pasado miércoles del representante agrario de ese poblado conformado por tepehuanos y wixárikas, Marcos Aguilar Rojas.

En el ataque su hermano Gabriel resultó herido ayer por un disparo; luego de peregrinar por varios nosocomios, lo trasladaron por helicóptero al Hospital General de Occidente, en Zapopan, donde la atención médica ha sido precaria, denunciaron sus familiares.

Un testigo del atentado señaló a los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, así como a Víctor Hugo Pérez como los responsables del ataque, que se habría originado por la disputa del predio El Caracol, en territorio ancestral indígena. La participación de una mujer no ha sido confirmada.

El fiscal de Jalisco, Salvador González, informó que indagan lo ocurrido y “al parecer” fue por “una discusión por problemas de terrenos”.

Sin embargo, la fiscalía estatal, en su sede regional, ya tenía conocimiento del problema, que los indígenas calificaron de “despojo” del predio, el cual fue cercado con piedra y entregado a los mestizos que según las autoridades son los dueños.