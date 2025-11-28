▲ Vendedores pidieron que cesen la violencia, la intimidación y las amenazas durante los operativos. Foto Rubicela Morelos

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 30

Cuernavaca, Mor., Cincuenta comerciantes, con medio siglo de expender sus productos en la Plaza Cívica de Tepoztlán, sufrieron un segundo intento de desalojo violento en menos de dos semanas, luego de que la mañana de ayer medio centenar de hombres, presuntamente alcoholizados y drogados, irrumpió en el lugar para retirarlos junto con autoridades municipales, policías locales y estatales.

Los vendedores resistieron el embate y señalaron directamente al alcalde de este Pueblo Mágico, Perseo Quiroz Rendón, de orquestar el ataque y sin orden judicial de por medio.

Señalaron que los sujetos encapuchados y algunos servidores públicos les dijeron que “sí o sí” serían desalojados. Además se refirieron a ellos como “indios”, lo que aceptaron “con dignidad”, narraron.

Los funcionarios que acudieron son la oficial mayor, Blanca Tapia Nava; la síndica, Isabel Vidal Cortés, el regidor, Román Navarrete Reyes; el director jurídico, Manuel Quiroz y el director de Seguridad Pública, Israel Rodríguez.

El operativo inició a las 5 horas y concluyó a las 9; aunque no lograron su cometido en esta ocasión, estuvieron a distancia elementos de la Policía antimotines, Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

El intento por retirarlos ocurrió de nuevo en las calles No Relección, frente a palacio municipal, y Envila, como el pasado 15 de noviembre.

En esa ocasión, un grupo de afectados dijo que “fueron obligados” a firmar un acuerdo con Quiroz Rendón, donde según los expendedores saldrán de dichas calles el próximo 7 de diciembre.