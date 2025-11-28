Señalan directamente al alcalde Perseo Quiroz
Hombres aparentemente alcoholizados y drogados llegaron para quitarlos
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 30
Cuernavaca, Mor., Cincuenta comerciantes, con medio siglo de expender sus productos en la Plaza Cívica de Tepoztlán, sufrieron un segundo intento de desalojo violento en menos de dos semanas, luego de que la mañana de ayer medio centenar de hombres, presuntamente alcoholizados y drogados, irrumpió en el lugar para retirarlos junto con autoridades municipales, policías locales y estatales.
Los vendedores resistieron el embate y señalaron directamente al alcalde de este Pueblo Mágico, Perseo Quiroz Rendón, de orquestar el ataque y sin orden judicial de por medio.
Señalaron que los sujetos encapuchados y algunos servidores públicos les dijeron que “sí o sí” serían desalojados. Además se refirieron a ellos como “indios”, lo que aceptaron “con dignidad”, narraron.
Los funcionarios que acudieron son la oficial mayor, Blanca Tapia Nava; la síndica, Isabel Vidal Cortés, el regidor, Román Navarrete Reyes; el director jurídico, Manuel Quiroz y el director de Seguridad Pública, Israel Rodríguez.
El operativo inició a las 5 horas y concluyó a las 9; aunque no lograron su cometido en esta ocasión, estuvieron a distancia elementos de la Policía antimotines, Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
El intento por retirarlos ocurrió de nuevo en las calles No Relección, frente a palacio municipal, y Envila, como el pasado 15 de noviembre.
En esa ocasión, un grupo de afectados dijo que “fueron obligados” a firmar un acuerdo con Quiroz Rendón, donde según los expendedores saldrán de dichas calles el próximo 7 de diciembre.
Aunque aclararon que lo harán “siempre y cuando el ayuntamiento les entregue un local en el mercado nuevo y retire a ex funcionarios que tienen un negocio, como el ex alcalde David Demesa.
La abogada de los inconformes, Bárbara Zamora, denunció que la expulsión es “un acto ilegal”, porque ocho comerciantes cuentan con un amparo.
Puntualizó que las autoridades se han conducido con prepotencia, violado sus garantías individuales y no les han ga-rantizado su derecho a la audiencia.
“El pretexto del desalojo es porque según los van a reubicar; pero cuando pedimos el número de local que le va tocar a cada uno, no nos contestan nada”, subrayó.
Zamora explicó que en el operativo del 15 sacaron a un grupo de ocho, de los más de 50 comerciantes, el grupo se amparó para continuar en el sitio y el ayuntamiento sólo reconoce los derechos de éste.
Recordó que en esa acción seis vendedores se quedaron en medio del cerco policiaco con algunos funcionarios, quienes ingresaron al edificio municipal y “los obligaron a firmar una acta de acuerdos”.
El documento refiere que los comerciantes asumen “la obligación ineludible e inmediata” de retirar por sus medios el 7 de diciembre de 2025 los puestos semifijos y cualquier instalación de las citadas vías de la colonia Centro de Tepoztlán.
De no cumplir, “iniciarán los procedimientos administrativos y legales para recuperar espacios públicos, con el apoyo de la fuerza policiaca si fuera necesario y sin responsabilidad para la autoridad municipal”.