De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 29

Las políticas y reformas impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación han logrado una notable mejora en las condiciones salariales y laborales de millones de trabajadores en el país, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño durante la asamblea estatal plenaria de la CTM, resultados que también fueron reconocidos por los líderes sindicales. Ahí el mandatario estatal destacó que Sonora se ubica como el primer estado a nivel nacional en resolución de conflictos laborales, factor clave para atraer inversiones y consolidar la paz laboral.

Durazo también resaltó los avances derivados de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, vigente desde 2023, que duplicó el periodo mínimo de vacaciones de seis a 12 días, así como el proceso legislativo en curso para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con el objetivo de garantizar dos días de descanso. En materia de salud, informó que están por concluir el Hospital del IMSS en Navojoa y el Hospital Universitario en Hermosillo, además de que avanza la construcción de un hospital en San Luis Río Colorado y se proyectan unidades médicas en Ures y el poblado Miguel Alemán. Por su parte, dirigentes de la CTM coincidieron en que la gestión estatal ha sido clave para que, a través del programa de vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se concrete la edificación de 50 mil viviendas en beneficio de las familias sonorenses.