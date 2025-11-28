Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 29

Zumpango, Méx., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó reconocimientos al personal militar y civil que auxilió a la población afectada por las torrenciales lluvias que azotaron en octubre pasado a cinco entidades del país.

“Gracias, por ser el rostro más noble de la patria, por sostenerla en los momentos más duros y por recordarnos con cada acción que México es fuerza, es hermandad y es esperanza viva. A nombre del pueblo de México y desde lo más profundo de mi corazón: gracias a todas y todos ustedes por engrandecer a la nación.”

Flanqueada por los titulares de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de la Marina, Raymundo Morales; por los gobernadores de los cinco estados afectados y funcionarios federales, subrayó que ser mujer Presidenta “es ponerse al frente en los momentos más difíciles y caminar al lado del pueblo (…) es tener el coraje de sostener México en los días de dolor y la ternura de ayudarlo a levantarse con esperanza”.

Desde la base aérea militar de Santa Lucía, la mandataria federal destacó y agradeció la labor de las Fuerzas Armadas del país que con los planes DN-III y Marina atendieron los desastres e inundaciones que conllevaron los chubascos –que dejaron 83 personas muertas y miles de pérdidas materiales–, y dijo que se trató de un acto no sólo de reconocimiento institucional, sino de gratitud de la nación entera.

Señaló que se trata de un homenaje “sincero, profundo y merecido” tanto para el personal militar como civil que participaron en las labores de apoyo a los afectados en Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

En la ceremonia se reconoció a 455 personas: 120 elementos del Ejército, 30 de la Fuerza Aérea Mexicana, 120 de la Guardia Nacional, 120 de la Marina y 65 civiles trabajadores de organismos que participaron en los apoyos como la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, servidores de la nación, Protección Civil, entre otros.