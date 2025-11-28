La Presidenta enalteció a todos los que participaron: “Gracias por ser el rostro más noble de la patria”
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 29
Zumpango, Méx., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó reconocimientos al personal militar y civil que auxilió a la población afectada por las torrenciales lluvias que azotaron en octubre pasado a cinco entidades del país.
“Gracias, por ser el rostro más noble de la patria, por sostenerla en los momentos más duros y por recordarnos con cada acción que México es fuerza, es hermandad y es esperanza viva. A nombre del pueblo de México y desde lo más profundo de mi corazón: gracias a todas y todos ustedes por engrandecer a la nación.”
Flanqueada por los titulares de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de la Marina, Raymundo Morales; por los gobernadores de los cinco estados afectados y funcionarios federales, subrayó que ser mujer Presidenta “es ponerse al frente en los momentos más difíciles y caminar al lado del pueblo (…) es tener el coraje de sostener México en los días de dolor y la ternura de ayudarlo a levantarse con esperanza”.
Desde la base aérea militar de Santa Lucía, la mandataria federal destacó y agradeció la labor de las Fuerzas Armadas del país que con los planes DN-III y Marina atendieron los desastres e inundaciones que conllevaron los chubascos –que dejaron 83 personas muertas y miles de pérdidas materiales–, y dijo que se trató de un acto no sólo de reconocimiento institucional, sino de gratitud de la nación entera.
Señaló que se trata de un homenaje “sincero, profundo y merecido” tanto para el personal militar como civil que participaron en las labores de apoyo a los afectados en Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.
En la ceremonia se reconoció a 455 personas: 120 elementos del Ejército, 30 de la Fuerza Aérea Mexicana, 120 de la Guardia Nacional, 120 de la Marina y 65 civiles trabajadores de organismos que participaron en los apoyos como la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, servidores de la nación, Protección Civil, entre otros.
“En esta ocasión, una vez más ustedes, mujeres y hombres, fueron la primera mano extendida hacia quienes lo habían perdido todo. Estuvieron ahí, con disciplina, con valor, con humanidad. Y el pueblo de México, como siempre, respondió del mismo modo: con solidaridad, fraternidad y una generosidad que estremece, que nace de lo más profundo de nuestra identidad”.
“Un pueblo que no se rinde”
La jefa del Ejecutivo asentó que esto es lo que caracteriza a los mexicanos. “Un pueblo que no se rinde, que no abandona a los suyos que en los momentos más difíciles y que saca su fuerza más grande: la fuerza del corazón, del amor”.
Señaló que en la emergencia a causa de las lluvias vio a soldados cargar sobre sus hombros a niñas, niños y personas mayores; a marinos adentrarse en corrientes peligrosas para rescatar a quienes estaban atrapados; a pilotos de la fuerza aérea aterrizar en condiciones difíciles para llevar víveres a comunidades aisladas; a los camineros abrir paso donde parecía imposible; a las brigadas de CFE trabajar bajo la lluvia y viento para que miles de hogares volvieran a tener luz; a las y los servidores de la nación caminando en el lodo, en la lluvia, atravesando montañas para atender al vulnerable, “vi en cada mujer y en cada hombre la grandeza de México”.
El general Trevilla pidió a las personas y militares reconocidos sentirse orgullosos “porque la distinción que se les otorga lleva implícito el reconocimiento de la comandanta suprema de las fuerzas armadas y el agradecimiento del pueblo”.
Mientras que el secretario de Marina refrendó el compromiso de la fuerza naval para atender a los mexicanos ante este tipo de situaciones críticas.