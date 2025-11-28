Iván Sánchez

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 29

Veracruz, Ver., Las fuertes lluvias asociadas al frente frío 16 ocasionaron inundaciones en algunas colonias de Poza Rica; hace mes y medio gran parte de esa ciudad del norte del estado sufrió devastadoras anegaciones, por lo que la ciudadanía apenas se está recuperando.

Los vecinos afectados, residentes de los fraccionamientos Gaviotas, Florida, Villa de las Flores e Independencia, explicaron que esta nueva inundación se debió principalmente a que el sistema de drenajes está colapsado por las torrenciales precipitaciones de octubre.

Después de los aguaceros los habitantes de la zonas anegadas realizaron tareas de limpieza de calles y banquetas con la finalidad de que ante nuevas tormentas el agua no quede estancada.

El ayuntamiento de Poza Rica activó un refugio temporal para brindar apoyo a la población que se encuentra en zonas de riesgo.

La dirección de Protección Civil, monitorea el nivel del agua en el río Cazones; al cierre de la edición se informó que disminuía.