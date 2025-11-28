Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 28

Toluca, Méx., Isidro Pastor Medrano, ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien fue candidato independiente a la gubernatura del estado de México, abandonó ayer el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, luego de que una jueza de distrito lo exonerara del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR), por la compra de un inmueble en 2013.

Alrededor de las 2 horas, el también ex colaborador del ex gobernador Arturo Montiel, salió de la prisión, donde fue ingresado la semana pasada tras ser detenido el viernes por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en el estacionamiento de un establecimiento comercial en de Metepec.

Ya en libertad, Isidro Pastor publicó un video en sus cuentas de redes sociales, donde aseguró no tener resentimientos por este episodio que lo mantuvo en prisión por casi una semana; al contrario, reconoció la experiencia que le permitió conocer personas valiosas dentro de la cárcel, tanto los internos que le tocaron en la celda como de las autoridades.