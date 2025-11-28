Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 28

Zacatecas, Zac., Decenas de maestros afiliados a la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon ayer por la mañana y mantuvieron hasta la noche de este jueves un bloqueo total en el bulevar que cruza la zona conurbada de la capital de Zacatecas y al municipio de Guadalupe, a la altura de la plaza Bicentenario.

Los docentes mantuvieron por cuarto día consecutivo un paro general de labores en protesta por la federalización de la nómina magisterial que la administración estatal del gobernador David Monreal Ávila anunció unilateralmente, con la publicación de un decreto en el Periódico Oficial de la entidad.

Este movimiento se pretende implementar a partir de esta semana, para trasladar a 874 profesores de la nómina local, despojándolos de sus actuales prestaciones, para que el gobierno federal pague a los mentores con otras condiciones laborales.

Marcelino Rodarte Hernández, líder de la sección 58 del SNTE, junto con los integrantes de su comité ejecutivo seccional –quienes como él también son miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación—, reiteraron su rechazo a “la transferencia de plazas estatales al sistema federalizado, mediante el llamado Programa de Apoyo Económico Extraordinario”, el cual incluye un “incentivo” de 37 mil pesos a quienes acepten el cambio.