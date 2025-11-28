Otros dos trabajadores, heridos
Se impactaron con un tractocamión; el chofer de la pesada unidad huyó, informó la Secretaría de Seguridad
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 28
Salamanca, Gto., Nueve jornaleros del municipio de Comonfort fallecieron y dos resultaron heridos luego de que la camioneta en la que viajaban chocó contra un tractocamión, la mañana de ayer, en la autopista Salamanca-León o federal 43D, a la altura de la comunidad San José de Mendoza, municipio de Salamanca, informó la Secretaría de Seguridad y Paz.
“El accidente ocurrió alrededor de las 6:45 horas sobre la autopista federal 43D a la altura de la comunidad San José de Mendoza”, precisó la dependencia estatal. Los trabajadores agrícolas se dirigían a laborar a la pisca de cebolla.
La Guardia Nacional y la Policía Estatal de Caminos acudieron al lugar del percance, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para deslindar responsabilidades.
De acuerdo con las primeras indagatorias, el accidente se suscitó cuando el conductor del tractocamión intentó dar vuelta en “u” en una zona prohibida, lo que provocó que el otro vehículo se impactara contra la unidad de carga”, dio a conocer la Secretaría de Seguridad.
Agregó que el chofer del tráiler huyó del lugar, pero se imple-mentó un operativo para arrestarlo.
Los fallecidos fueron identificados como Luis, Miguel, Rubén, Pedro y Juan Diego, del poblado de Corrales, así como Efrén, José y Eliseo, de Pocitos, del municipio de Comonfort.
La autoridad estatal refirió que uno de los heridos fue reconocido como José, con residencia también en Pocitos. El segundo, es “un lesionado aún no identificado y que se encontraba en cirugía”, agregó.
La FGE informó que equipos especializados realizan la investigación correspondiente, el peritaje, los procesos de identificación legal de las víctimas y la preparación para entregar los cuerpos a sus familiares.
“La entrega se efectuará conforme al protocolo institucional, en el tiempo y lugar que cada familia indique”, destacó.
El gobierno del estado lamentó el accidente y anunció que apoyarán a los parientes de los jornaleros que perdieron la vida y de los heridos.
“A través de la Secretaría de Gobierno se mantiene contacto con el presidente municipal de Comonfort para agilizar la atención a los familiares de las víctimas”, puntualizó.