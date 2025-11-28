▲ Efectivos de la Guardia Nacional apoyaron en las labores de rescate luego del accidente carretero. Foto tomada de X de @TrianguloRojo01

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 28

Salamanca, Gto., Nueve jornaleros del municipio de Comonfort fallecieron y dos resultaron heridos luego de que la camioneta en la que viajaban chocó contra un tractocamión, la mañana de ayer, en la autopista Salamanca-León o federal 43D, a la altura de la comunidad San José de Mendoza, municipio de Salamanca, informó la Secretaría de Seguridad y Paz.

“El accidente ocurrió alrededor de las 6:45 horas sobre la autopista federal 43D a la altura de la comunidad San José de Mendoza”, precisó la dependencia estatal. Los trabajadores agrícolas se dirigían a laborar a la pisca de cebolla.

La Guardia Nacional y la Policía Estatal de Caminos acudieron al lugar del percance, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el accidente se suscitó cuando el conductor del tractocamión intentó dar vuelta en “u” en una zona prohibida, lo que provocó que el otro vehículo se impactara contra la unidad de carga”, dio a conocer la Secretaría de Seguridad.

Agregó que el chofer del tráiler huyó del lugar, pero se imple-mentó un operativo para arrestarlo.