Inauguran edición 8 de Cínica Festival 2025 en la Cineteca

▲ El documental muestra la trascendencia de Sergio Arau y su trayectoria como ilustrador, fundador de Botellita de Jerez. Foto Ilustraciones cortesía del artista.

Jorge Caballero Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 9 La noche del miércoles en la Cineteca Nacional México se inauguró la octava edición de Cínica Festival de Cine de Música de México 2025 con la proyección del documental Charrock and roll, dirigido por Leo Méndez, quien muestra la trascendencia del artista multidisciplinario Sergio Arau, desde sus pininos como ilustrador y tatuador en la cinta Santa sangre, así como fundador de los germinales grupos Botellita de Jerez, Los Mismísimos Ángeles y La Venganza de Moctezuma, como punto neurálgico su faceta como pintor de su propia categoría estética: El ArtNacó. Al final de la proyección Sergio Arau agradeció a los hacedores del documental: “Muchas gracias por su paciencia, fueron siete años de estar juntando material, entrevistando y sacándole jugo a todo. Me encantó, muchas gracias y espero que se vea mucho, que se diviertan porque yo me divertí más y el próximo domingo voy a tocar en el Anti Social un club que está atrás Galerías Insurgentes, con el espectáculo Sergio Arau embotellado de origen, es un homenaje a Sergio Arau y de invitado asistirá Sergio Arau… como vieron hago muchas cosas: pinto, toco, escribo, filmo, por cierto, acabo de hacer cinco videos de Los Tigres del Norte… hago todo eso pero lo mío, lo mío es la vanidad”.