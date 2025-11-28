The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 8

Shahana. El servicio de Netflix se vio interrumpido a los pocos minutos de estrenar la quinta temporada de Stranger Things y dejó a los espectadores sin poder ver en streaming los primeros episodios de la esperada serie final.

La interrupción comenzó casi inmediatamente después de que salieran los episodios, según el rastreador de interrupciones Downdetector, que registró más de 14 mil reportes en Estados Unidos.

También en India, los fanáticos informaron que la aplicación se congelaba y mostraba errores de conexión. En el momento álgido de la interrupción, Downdetector mostró casi 200 reportes realizados en el país.

“Algunos miembros tuvieron brevemente un problema de streaming en dispositivos de Tv, pero el servicio en todas las cuentas se restableció a los cinco minutos”, dijo Netflix.

Ya había pasado que Netflix dejara de funcionar al transmitir grandes acontecimientos como el combate de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul y una reunión en directo del reality show de citas Love is Blind en 2024. Ésta ni siquiera es la primera interrupción que involucra a Stranger Things, ya que Netflix registró una breve caída cuando se estrenaron los dos episodios finales de la cuarta temporada en 2022.

Parecía que el streamer esperaba evitar una experiencia similar, ya que Ross Duffer, el cocreador de la serie, señaló en su Instagram que Netflix había “aumentado el ancho de banda en 30 por ciento para evitar una falla”.

Muchos seguidores expresaron en X su frustración por no haber podido reproducir el primer episodio.

“Arreglaron el ancho de banda y aun así Netflix colapsó”, se quejó un usuario. Otra persona escribió: “Netflix se cayó literalmente un minuto antes de las 20 horas, tiene que ser una broma”.