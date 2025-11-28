▲ Fachada del cine cubano Yara donde se proyectó la serie de Netflix Cien años de soledad, basada en el libro de Gabriel García Márquez, en el festival fílmico de 2024. Foto Ap

Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 8

La Habana. El 46 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, del 4 al 14 de diciembre próximo, tendrá una variada propuesta cubana en concurso por los premios Coral y de exhibición.

Dedicado al centenario del reconocido intelectual Alfredo Guevara, uno de los fundadores del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic)y gran promotor del desarrollo audiovisual y cultural nacional, en el acto compiten 222 obras de 42 países.

En ese amplio espectro de largometrajes de ficción, ópera prima, largometraje documental, cortometraje, animación, y otras categorías, este año aparecen en la selección oficial varias cintas del patio que fueron destacadas por el crítico de cine Joel del Río, en un artículo en el diario Juventud Rebelde.

Neurótica anónima es una de ellas, basada en la obra teatral homónima, la cual llega dirigida por los reconocidos actores Jorge Perugorría y Mirta Ibarra –autora también de la puesta en escena–, esta última en el papel protagónico de Iluminada, cuyas frustraciones le provocan una neurosis: vivir como si estuviera siempre dentro de una película.

Advierte Del Río que en el elenco sobresalen además las actuaciones de Fernando Hechavarría, quien interpreta a un arquitecto; Osvaldo Doimeadiós (el siquiatra); Andrea Doimeadiós (Iluminada joven), Néstor Jiménez, Paula Alí, Tahimi Alvariño, Bárbaro Marín, Mario Limonta, Hilario Peña, Félix Beatón y Luis Silva, entre muchos otros.

Entre los títulos cubanos de largometrajes de ficción está también Cherri, de Fabián Suárez, que esta vez fue tras la historia de un coreógrafo gay, con sobrepeso, que trabaja en una compañía de ballet para personas de talla grande mientras cuida de su esposo discapacitado.

“Fabián suele trabajar en un cine de remarcada impronta autoral, personal, con rebordes de experimentación y simbolismo. Aquí vuelve a tratar temas que le son muy afines como el deseo insatisfecho, la lealtad, el amor como el más complicado de los sentimientos humanos, y la fe en las segundas o terceras oportunidades”, comentó el crítico de cine.