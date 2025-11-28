▲ Fotogramas del documental Un canto de libertad y esperanza. Imagen superior, el grupo Los Nakos.

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 7

En las décadas en que México vivió protestas estudiantiles, huelgas, exilios y una vida cultural que parecía encenderse en cada esquina, un conjunto de voces acompañó a los movimientos sociales con canciones nacidas de la urgencia y del trabajo colectivo.

Aquellos temas informaban, convocaban, consolaban y ponían en circulación relatos que difícilmente encontraban eco en los medios oficiales. Superaron censuras, cambios de época y silencios obligados.

Ese repertorio vuelve hoy a escena en Un canto de libertad y esperanza, documental dirigido por Óscar Carrillo y Fernando Morán, historiador musical, cronista y músico.

“El proyecto nació de una inquietud compartida: recuperar historias poco documentadas y, al mismo tiempo, mostrar cómo esas experiencias inciden en la sensibilidad política actual”, explicó Morán (Ciudad de México, 1961) en entrevista con La Jornada.

“No pretendíamos repetir lo ya dicho. Buscamos entender cómo dialogan esas vivencias con lo que ocurre hoy, qué significan para los jóvenes que están enfrentando otro tipo de batallas.

“Desde esa premisa, el filme entrelaza entrevistas, grabacionesinéditas, fragmentos de archivo y visitas a sitios donde surgieron peñas, brigadas culturales y encuentros artísticos que marcaron la vida pública de los años setenta y ochenta.”

Morán, también articulista de este rotativo, formó parte de este movimiento musical y desde hace más de tres décadas reside en California, Estados Unidos. Para la realización del documental, viajó varias veces a la Ciudad de México, donde se filmó la mayor parte del material; ahí trabajó en la banda sonora y reunió archivos personales de músicos, fotógrafos y colectivos culturales.

La cinta tuvo dos funciones ayer: en la Fonoteca Nacional (Francisco Sosa 383, Barrio de Santa Catarina Coyoacán) y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Del Valle (San Lorenzo 290, colonia Del Valle).

Más exhibiciones se preparan en espacios independientes y universidades de los estados, con la intención de que el proyecto circule de manera abierta. “Fue hecho para compartirse. No tendría sentido limitarlo a un circuito cerrado”, subrayó Morán.

El estreno ocurrió el pasado 22 de noviembre en la Villa Olímpica, espacio cargado de significado por su relación con la memoria de 1968 y por haber recibido, años más tarde, a exiliados sudamericanos.

Esa elección también funciona como una declaración de intenciones: el documental quiere situarse en el cruce entre historia, movimientos sociales y prácticas artísticas, sin transformar el pasado en un objeto congelado. Morán lo resumió así: “El pasado nunca está fijo, cambia según las preguntas que hacemos hoy.

“Las entrevistas se realizaron en casas de músicos, pequeños estudios y espacios donde instrumentos y fotografías acumulan décadas de uso. El resultado revela un proceso artesanal que dialoga con la manera en que muchos artistas de antaño produjeron su obra: con herramientas modestas y una convicción enorme.”