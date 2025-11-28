▲ La industria minera de Estados Unidos pidió eximir de aranceles a productos cubiertos por el T-MEC. En la imagen, el yacimiento Peñasquito, en Zacatecas. Foto Alfredo Valadez

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 23

Las asociaciones mineras de Estados Unidos y Canadá aprovecharon la consulta pública abierta por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para la revisión conjunta del T-MEC en 2026 y pidieron mayores garantías para sus inversiones en México, donde operan decenas de empresas de ambos países.

En una carta firmada por Rich Nolan, presidente de la Asociación Nacional de Minería de Estados Unidos (NMA, por sus siglas en inglés), la industria estadunidense manifestó apoyo a la continuidad del tratado, pero condicionó su respaldo a la inclusión de protecciones específicas para el sector minero, hoy excluido de los mecanismos de solución de diferencias inversionista-Estado que sí tienen petroleras, eléctricas y telecomunicaciones.

La NMA solicitó trato de nación más favorecida, protección contra expropiaciones directas e indirectas, libre transferencia de capitales y acceso irrestricto a arbitraje internacional. Criticó, además, la suspensión de operaciones de Vulcan Materials y la nacionalización del litio en México, así como la falta de nuevas concesiones desde 2018.

“La considerable dotación geológica de América del Norte ofrece grandes oportunidades para que las empresas estadunidenses exploren, desarrollen y produzcan los minerales y materiales críticos necesarios para la seguridad nacional y el crecimiento económico con las inversiones necesarias. Sin embargo, esto por sí solo no puede mitigar los riesgos asociados con la falta de protección a los inversionistas en el T-MEC. La confianza de los inversionistas puede verse rápidamente erosionada por perturbaciones regulatorias y políticas, como la reciente suspensión de las operaciones de Vulcan Materials y las minas de litio por parte del gobierno mexicano”, señaló Nolan.