Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 22

Entre abril y junio de este año se reportaron 2 mil 5 casos de robo a ferrocarril, lo que representó una disminución de 12.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 2 mil 293, de acuerdo con los datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Para el organismo, la reducción de los robos es atribuible a una mejora sostenida en la operación y la coordinación interinstitucional.

Sin embargo, el número de casos de vandalismo subió 1.52 por ciento al pasar de 4 mil 399 casos a 4 mil 466.

“Los actos de vandalismo presentaron un ligero aumento asociados a cierres de angulares y afectaciones a material rodante”, expuso la ARTF en su documento Pulso ferroviario: Operación y seguridad. Enero-junio 2025.

“Aunque los reportes de vandalismo aumentaron y los bloqueos crecieron de 8 a 17 casos, el balance general apunta hacia una mejora sostenida en las condiciones de operación y resguardo del sistema ferroviario”, sostuvo la agencia.

El 74.2 por ciento de los reportes de robo se relacionaron con productos industriales, seguido de los agrícolas, con 23.2 por ciento de las incidencias registradas.