Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 22

En el tercer trimestre de 2025, alrededor de 34.3 por ciento de la población se encontraba en pobreza laboral, cifra inferior al 35.1 por ciento del mismo periodo del año pasado.

La pobreza laboral en México–indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria– disminuyó 0.8 puntos porcentuales del tercer trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2025, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de pobreza laboral durante el tercer trimestre de 2025 fueron Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con 61.1, 58.1 y 52.3 por ciento, respectivamente. Las de menor porcentaje fueron Baja California Sur, Colima y Quintana Roo, con 13.4, 18.4 y 19.4 por ciento, en ese orden.

Entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo lapso de 2025, la pobreza laboral disminuyó en 24 entidades; donde se registraron las mayores disminuciones anuales fueron Tlaxcala, con 5.6 puntos porcentuales; Aguascalientes, con 5.2, e Hidalgo, con 4.5. En contraste, las tres entidades con mayor aumento durante el mismo periodo fueron San Luis Potosí, Veracruz y Durango, con incrementos de 5.5, 3.1 y 2.4 puntos porcentuales, respectivamente.