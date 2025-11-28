Economía
Prevé Sheinbaum buen cierre de año; 2026 será “todavía mejor”
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 21

Después de que el Banco de México recortó el pronóstico de crecimiento de la economía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó: “Vamos a cerrar bien el año y el próximo será todavía mejor” porque habrá más inversión pública y eso dará impulso a la privada.

Además, sostuvo, “va a haber más certidumbre sobre el tratado (México, Estados Unidos, Canadá) porque va a continuar, con sus adecuaciones a partir de su revisión legal”.

En su conferencia de prensa, señaló que 2025 ha tenido complicaciones a escala mundial por la “decisión del presidente (Donald) Trump de poner los aranceles”.

Aún cuando México es uno de los países a los que menos tarifas le han impuesto, “porque una parte muy importante de las mercancías sigue siendo libre de aranceles por el tratado comercial”, ha habido precaución para las inversiones; en el caso de México, por el propio acuerdo trilateral, sostuvo.

No obstante, la mandataria destacó: “Estamos en récord de inversión extranjera directa, octubre fue el mes de mayor generación de empleo formal de toda la historia de nuestro país y sigue creciendo”.

Aseguró que en 2026 habrá “muchísima más inversión pública” con los proyectos de agua, con los trenes de pasajeros y las obras carreteras, “y eso también da impulso a la inversión privada”.

