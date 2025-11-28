Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 21
Después de que el Banco de México recortó el pronóstico de crecimiento de la economía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó: “Vamos a cerrar bien el año y el próximo será todavía mejor” porque habrá más inversión pública y eso dará impulso a la privada.
Además, sostuvo, “va a haber más certidumbre sobre el tratado (México, Estados Unidos, Canadá) porque va a continuar, con sus adecuaciones a partir de su revisión legal”.
En su conferencia de prensa, señaló que 2025 ha tenido complicaciones a escala mundial por la “decisión del presidente (Donald) Trump de poner los aranceles”.
Aún cuando México es uno de los países a los que menos tarifas le han impuesto, “porque una parte muy importante de las mercancías sigue siendo libre de aranceles por el tratado comercial”, ha habido precaución para las inversiones; en el caso de México, por el propio acuerdo trilateral, sostuvo.
No obstante, la mandataria destacó: “Estamos en récord de inversión extranjera directa, octubre fue el mes de mayor generación de empleo formal de toda la historia de nuestro país y sigue creciendo”.
Aseguró que en 2026 habrá “muchísima más inversión pública” con los proyectos de agua, con los trenes de pasajeros y las obras carreteras, “y eso también da impulso a la inversión privada”.