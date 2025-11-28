Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 21

Los mercados del agua aún se encuentran acotados y no terminan de despegar. El Nasdaq Veles California Water Index (NQH₂O), el instrumento de inversión más conocido, acumula una caída de 11.5 por ciento en el año y también está lejos del máximo alcanzado en septiembre de 2022, cuando la sequía en California, sumada a la escasez hídrica y la alta demanda agrícola e industrial dispararon estos contratos a sus niveles máximos.

Al igual que otros insumos que se comercializan en el Chicago Mercantile Exchange (la bolsa de derivados financieros más grande del mundo, donde lo mismo se apuesta sobre el valor de energéticos que de granos básicos), los contratos sobre el precio futuro del agua reflejan la volatilidad asociada a lluvias, sequías y demás fenómenos ambientales.

“Los futuros del agua son instrumentos financieros que permiten a empresas, agricultores e inversionistas cubrirse contra la volatilidad del precio del agua, especialmente en regiones donde este recurso es escaso y su costo puede variar significativamente. Estos contratos se basan en el NQH₂O, que refleja el precio de los derechos de uso del agua en las principales zonas de California”, explicó Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico en Monex.

Desde que se creó este mercado de futuros del agua, el insumo se ha apreciado 72.4 por ciento, con lo que revirtió las ganancias que dominaron 2022, un año marcado por la escasez, que terminó por llevar estos contratos a mil 282.07 dólares por acre-pie, casi cuatro veces más que su valor de 372.12 dólares, registrado al 26 de noviembre anterior.

“El año pasado, las sequías y la volatilidad climática impulsaron los precios a inicios de año hasta cerca de 430 dólares por acre-pie, pero posteriormente se estabilizaron y corrigieron; además, la liquidez limitada y la especulación en este mercado poco profundo amplificaron los movimientos”, añadió Quiroz.