Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 21
La empresa Campbell’s despidió a uno de sus ejecutivos luego de que presuntamente afirmara que los productos de esa marca eran “para gente pobre”.
El directivo en cuestión es Martin Bally, vicepresidente de tecnología de la información, quien habría sido grabado por un ex empleado que se reunió con él para discutir un ajuste salarial.
En el audio filtrado, difundido por Click on Detroit, se escucha a un hombre decir: “Vendemos mierda para gente pobre. ¿Quién compra esta porquería?”
Luego añade: “Casi no compro productos Campbell’s. No es saludable ahora que sé qué contiene. Carne bioingenierizada. No quiero comer un trozo de pollo que salió de una impresora 3D”.
Tras revisar la grabación, Campbell’s concluyó que la voz correspondía a Bally y lo despidió de inmediato.
La grabación forma parte de una demanda presentada por otro ex empleado, Robert Garza, quien la incluyó como prueba en su caso. En la demanda, Garza afirmó que se reunió con Bally en noviembre de 2024 y fue despedido el 30 de enero.
Garza también sostiene que Bally hizo comentarios racistas sobre trabajadores indios, a quienes supuestamente llamó “idiotas”.
“Los comentarios fueron vulgares, ofensivos y falsos, y pedimos disculpas por el daño que causaron –dijo la empresa en un comunicado–. Ese comportamiento no refleja nuestros valores ni la cultura de nuestra compañía, y no toleraremos ese tipo de lenguaje bajo ninguna circunstancia.”
Campbell’s también defendió la calidad de su pollo y destacó que procede de proveedores estadunidenses de confianza y cumple altos estándares de calidad.