▲ La multinacional Campbell Soup Company enfrenta una crisis de imagen derivada de un conflicto laboral. Foto Ap

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 21

La empresa Campbell’s despidió a uno de sus ejecutivos luego de que presuntamente afirmara que los productos de esa marca eran “para gente pobre”.

El directivo en cuestión es Martin Bally, vicepresidente de tecnología de la información, quien habría sido grabado por un ex empleado que se reunió con él para discutir un ajuste salarial.

En el audio filtrado, difundido por Click on Detroit, se escucha a un hombre decir: “Vendemos mierda para gente pobre. ¿Quién compra esta porquería?”

Luego añade: “Casi no compro productos Campbell’s. No es saludable ahora que sé qué contiene. Carne bioingenierizada. No quiero comer un trozo de pollo que salió de una impresora 3D”.

Tras revisar la grabación, Campbell’s concluyó que la voz correspondía a Bally y lo despidió de inmediato.