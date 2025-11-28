Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 21

La banca mexicana está sólida, sus índices de capitalización y liquidez son elevados, el crédito está en su nivel más alto como proporción del PIB y resultó fortalecida tras las acusaciones que hizo en junio el Departamento del Tesoro estadounidense contra dos instituciones del sector, afirmó Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

La visión de la banca sobre la economía mexicana a mediano y largo plazos “es muy positiva”, planteó el representante del gremio, pero para crecer a niveles más altos la certidumbre es clave.

El presidente de la ABM declaró lo anterior cuando se le pidió su opinión sobre lo expresado ayer por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, quien señaló que “aún existe desconfianza en el sistema financiero, incluso entre la población que ya cuenta con alguno de sus productos”.

Al respecto, Romano mencionó: “Nosotros consideramos que tenemos una banca muy sólida, estamos a niveles de capitalización y de liquidez históricos, está creciendo el crédito como proporción del PIB; estamos a un nivel de 36 por ciento, el más alto en los últimos 30 años, pero sin duda tenemos mucho por hacer y estamos trabajando con el contexto del Plan México con el gobierno federal a fin de continuar avanzando para que la banca siga siendo una fuente de seguridad, estabilidad y financiamiento de los sueños de los mexicanos”.

Interrogado sobre si la desconfianza pudiera deberse a las acusaciones hechas por el Departamento del Tesoro o si es generalizada, el presidente de la ABM respondió: