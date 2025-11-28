Salió fortalecida tras acusaciones de EU, afirma
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 21
La banca mexicana está sólida, sus índices de capitalización y liquidez son elevados, el crédito está en su nivel más alto como proporción del PIB y resultó fortalecida tras las acusaciones que hizo en junio el Departamento del Tesoro estadounidense contra dos instituciones del sector, afirmó Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
La visión de la banca sobre la economía mexicana a mediano y largo plazos “es muy positiva”, planteó el representante del gremio, pero para crecer a niveles más altos la certidumbre es clave.
El presidente de la ABM declaró lo anterior cuando se le pidió su opinión sobre lo expresado ayer por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, quien señaló que “aún existe desconfianza en el sistema financiero, incluso entre la población que ya cuenta con alguno de sus productos”.
Al respecto, Romano mencionó: “Nosotros consideramos que tenemos una banca muy sólida, estamos a niveles de capitalización y de liquidez históricos, está creciendo el crédito como proporción del PIB; estamos a un nivel de 36 por ciento, el más alto en los últimos 30 años, pero sin duda tenemos mucho por hacer y estamos trabajando con el contexto del Plan México con el gobierno federal a fin de continuar avanzando para que la banca siga siendo una fuente de seguridad, estabilidad y financiamiento de los sueños de los mexicanos”.
Interrogado sobre si la desconfianza pudiera deberse a las acusaciones hechas por el Departamento del Tesoro o si es generalizada, el presidente de la ABM respondió:
“Consideramos que el sistema financiero mexicano es muy sólido, y por supuesto que tenemos áreas de oportunidad en las que estamos trabajando. El que hayamos tenido estos eventos aislados nos ha fortalecido, nos ha hecho redoblar los esfuerzos para que podamos siempre estar un paso adelante de las actividades ilícitas, que tienen que estar fuera de la banca. Por eso hoy por hoy la banca en México está todavía más sólida y con mucho, mucho empeño en seguir financiando.”
Romano Mussali hizo énfasis en que si bien los pronósticos de crecimiento van a la baja, “consideramos que tenemos las bases poder crecer de manera más rápida, especialmente una vez que quede revisado y acordado el T-MEC y podamos seguir dando certidumbre a la inversión.
“Para que el país pueda crecer a niveles más altos, la clave es dar certidumbre. Lo que la banca pide es que las reglas del juego estén establecidas, claras, firmes, para que podamos conocer bien el marco donde operamos”, detalló.
Convenio con el Ceneval
Previamente, la ABM y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) firmaron un convenio con el que buscan impulsar la educación financiera de excelencia con la finalidad de que los estudiantes sepan cómo administrar y hacer mejor uso de sus recursos.